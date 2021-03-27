На реках Приморья военные начали взрывать лед

Подрыв льда на реке военными инженерами Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие инженерного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) начали подрыв льда на реке Арсеньевка в Яковлевском районе Приморья. Решение о выделении противопаводковой группы командующий ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко принял в связи с обращением администрации Приморского края.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, военные инженеры выполнят несколько подрывов ледовых заторов, чтобы избежать повреждений опор моста через реку Арсеньевка. Сооружение соединяет населенные пункты с районным центром.

Всего к противопаводковым работам привлечено 20 военнослужащих, задействовано пять единиц военной и специальной техники, планируется использовать около 150 килограмм тротила.

Сообщается, что все работы ведутся с соблюдением требований безопасности, с обязательным оцеплением района проведения взрывных работ. Команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

Военный сапер за работой Фото: Минобороны РФ

Как сообщалось ранее, в ВВО подготовлено более 150 противопаводковых групп, около 30 экипажей инженерно-саперных подразделений и порядка 50 минометных артиллерийских подразделений. Для подрыва ледяных заторов заготовлено свыше 14,5 тонны взрывчатых веществ, около 4 тысяч мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб.

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