Последний путь домой. Веселая поездка из кафе закончилась смертельным ДТП в Приморье

Трагедия унесла жизни двух человек. Фото: 25.мвд.рф/mer_partizanska

Настоящая трагедия разыгралась в приморском городе Партизанск поздним вечером в субботу. Возвращение из кафе домой стало последним для молодого пассажира Honda CR-V и 62-летнего водителя. На больничной койке оказались еще 6 человек.

История развернулась в центре Партизанска, на улице Ленинская. Здесь находится и кафе, в котором по сообщению очевидцев, отдыхала компания, также рядом расположена главная больница города, возле которой как раз произошло страшное ДТП.

В кроссовере оказалось компания из восьми человек – четверо парней, взрослый мужчина и две девушки. Как рассказали сами пострадавшие, в какой-то момент автомобиль стал вилять по проезжей части, пассажир, сидящий на переднем сиденье, пытался исправить ситуацию, кричал что-то водителю, но кроссовер на довольно высокой скорости съехал с дороги на обочину, протаранив дерево.

Передняя часть авто превратилась в кучу металлолома, шансов выжить у водителя и пассажира попросту не было. Подоспевшие на место ЧП спасатели и медики вытащили из искореженной машины шестерых пассажиров в возрасте от 17 до 25 лет. Пятерым понадобилась срочная госпитализация, травмы у ребят разные, несколько человек в тяжелом состоянии.

Как уверяет одна из родственниц пострадавших, молодые люди поймали попутку, чтобы добраться домой. По ее словам, все были трезвые. Однако кто-то из очевидцев отмечает, что возрастного водителя также видели этим вечером в кафе. Во всех подробностях происшествия теперь предстоит разобраться специалистам.

– По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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