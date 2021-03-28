Уволенный со скандалом глава ВМТП Заирбек Юсупов стал вице-губернатором Приморского края

Заирбек Юсупов занял кресло вице-губернатора ПК. Фото: Милана СОКОЛ

Экс-генеральный директор Владивостокского морского торгового порта Заирбек Юсупов стал новым вице-губернатором Приморского края. Как сообщает собственный источник редакции, он займет место Александра Костенко в ведении которого находились Госавтонадзор, министерство транспорта и дорожного хозяйства, краевая ветеринарная инспекция и агентство по рыболовству.

Напомним, скандал, разгоревшийся во Владивостоке осенью прошлого года, приковал к себе внимание всей страны. В центре драмы оказался гендиректор ВМТП Заирбек Юсупов, увольнение которого работники порта сочли незаконным и устроили несколько массовых акций протеста. Чего только стоило закидывание касками нового руководства и даже применение грубой силы на митинге.

В разгоревшийся конфликт пришлось вмешаться губернатору Приморья Олегу Кожемяко. По итогам встречи было заключено четырехстороннее мирное соглашение, между ВМТП, портовиками, FESCO (в состав компании входит порт) и главой края. В итоге Заирбек вскоре отозвал иск о незаконном увольнении, поданный во Фрунзенский районный суд Владивостока. Таким образом вице-президент по портовому дивизиону FESCO не только достойно вышел из конфликта, но и продемонстрировал готовность к взаимодействию с властью. Судя по всему, именно это и стало одним из основополагающих принципов при выборе кандидатуры на пост вице-президента краевого правительства.

СПРАВКА

Заирбек Камильевич родился в 1969 году. В 1991 он окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, а в 2004 завершил обучение в Московской академии экономики и права. С февраля 2012 по декабрь 2015 года руководил Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК). В марте 2016 возглавил ПАО «Владивостокский морской торговый порт». В декабре 2017 Юсупов стал президентом ХК «Адмирал».

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