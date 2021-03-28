Главный «гардемарин» Сергей Жигунов женился на журналистке из Приморья

Виктория взяла фамилию мужа. Фото: Геннадий Степанов (Instagram/gennadii.stepanov_)

О романе российского актера Сергея Жигунова и приморской журналистки Виктории Ворожбит, известно уже давно. Однако влюбленные старались не афишировать отношения, тщательно храня личное от глаз общественности. Но утаивать свадьбу супруги не стали, рассказав о появлении новой ячейки общества в соцсетях.

«Поздравьте меня, Вика взяла мою фамилию» – коротко заявил жених. «Жигуновы» – подписала на радость поклонникам свадебные фото Виктория. На невесте было небесно-голубое платье. Жених нарядился в темно-синий костюм, без галстука.

Виктория Ворожбит – известный журналист и специалист по PR из Приморья. Виктория участвовала в предвыборной кампании губернатора, вела программу на телевидении и успешно развивала медиахолдинг вместе с мужем Виктором Сухановым. Однако спустя какое-то время появились слухи о расставании супругов, а сама Виктория перестала мелькать в местных сюжетах СМИ, на геолокации в интернете все чаще стала появляться Москва.

С Жигуновым Виктория познакомилась в 2018 году во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине. Сергей тогда был президентом проекта, а харизматичная брюнетка занимала должность пиар-менеджера. Они быстро сработались, и уже в 2019 Виктория стала директором мероприятия. Спустя какое-то время в СМИ просочилась информация о романе и довольно скандальном разводе Виктории с медиамагнатом, с дележкой имущества во Владивостоке и всеми вытекающими отсюда последствиями. От прошлого брака у женщины остался взрослый сын.

Что касается известного «гардемарина». За плечами у Жигунова два брака. И как бы то ни было парадоксально – оба раза актер был женат на актрисе Вере Новиковой. Разлад в семье ранее произошел из-за романа с Анастасией Заворотнюк. Склеить треснувшую чашу отношений так и не удалось после повторной регистрации брака. Кстати, Викторию Ворожбит многие сравнивают с Заворотнюк. Обе дамы с точеными фигурами, брюнетки, да и черты лица на некоторых фото действительно очень схожи. Глядя на снимки пассий актера, можно лишь отметить его безупречный вкус.

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