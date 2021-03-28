Самолет «Владивосток – Москва» не смог взлететь из-за технической неполадки

Воздушное судно вернули из-за поломки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейс 1703 «Владивосток – Москва», который еще 27 марта должен был вылететь из Владивостока в Москву, перенесен на понедельник. Об этом «КП-Владивосток» сообщил официальный представитель компании «Аэрофлот». Как стало известно, самолет вернули с взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности, которую выявили до набора высоты.

– Вылет рейса 1703, задержанного в аэропорту Владивостока по технической причине, запланирован на 12:05, 29 марта . В соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании пассажиров разместили в гостинице, предоставили питание и напитки, – прокомментировала пресс-служба аваиперевозчика.

О подробностях поломки воздушного судна не сообщается, однако некоторые пассажиры заподозрили, что в самолете отказал двигатель. Кстати, те, кто захотел улететь в Москву, смогли поменять билеты, выбрав другие рейсы. С сегодняшнего дня «Аэрофлот» увеличил количество перелетов из Владивостока в Москву. Согласно новому расписанию, теперь улететь в столицу Родины можно три раза в день.

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