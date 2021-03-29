Тело альпиниста нашли в ущелье после восхождения на Корякский вулкан на Камчатке

В это день Камчатка находилась во власти циклона с сильным ветром. Фото: поисково-спасательный отряд Камчатского края.

27 марта трое мужчин выбрали опасные условия для восхождения на Корякский вулкан. Известно, что двое из трех скалолазов, иногородние - из Москвы, Костромы, лишь один из Петропавловска-Камчатского. В тот день в крае бушевал циклон. Снега было не так много, но вот ветер разгулялся во всю силу. Видимость – нулевая. Непогода и убедила альпинистов спуститься с сопки и выбрать другой день для похода на вулкан. Однако трагедии уже было не избежать.

Благополучно спуститься вниз с вулкана удалось лишь двум альпинистам. Третьего спасатели найдут в ущелье лишь вечером в воскресенье. К сожалению, уже без признаков жизни.

- По предварительным данным, группа мужчин, состоящая из трех человек, при восхождении на Корякский вулкан по погодным условиям приняла решение завершить подъем и спускаться к подножью вулкана. При этом один из альпинистов, 1978 года рождения, потеряв при спуске снаряжение, решил его отыскать и вернуться позже, - рассказывает Елена Ильина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Однако предположительно на высоте 1800 метров потерял равновесие и упал, причинив телесные повреждения не совместимые с жизнью.

По предварительным данным, скончался житель Камчатки. Сотрудники ведомства начали проведения доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.