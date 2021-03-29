Знаменитому пляжу Шамора во Владивостоке вернут привлекательный вид

Бухта Лазурная. Фото: сайт tourister.ru

Совещание по развитию и благоустройству берега бухты Лазурной (Шаморы) прошло под руководством главы Владивостока Олега Гуменюка.

Чтобы вернуть знаменитому пляжу привлекательный вид, планируется восстановить пешеходную дорожку и не загромождать прибрежную территорию беседками и другими постройками.

— В последние годы использование прибрежной зоны предпринимателями вызывает немало вопросов. Внешний вид многих шашлычных не соответствует современным критериям, стоят они на расстоянии без учета норм противопожарной безопасности. Но самое главное, за пешеходной дорожкой, прямо на песке бизнес возвел множество строений, которые занимают место и полностью закрывают обзор и возможность смотреть на море, — сказал мэр города.

Городской властью установлен публичный сервитут вдоль всех пляжей и пешеходной дорожки бухты Лазурной.

Проекты обустройства земельных участков в районе второго и третьего пляжей представили директор ООО «Альтар» Станислав Примаченко и директор ЗАО «Приморсктурист» Дмитрий Смирнов.

Сейчас производится очистка береговой черты от строительного мусора: в сентябре прошлого года тайфун Майсак повредил и разрушил множество беседок и павильонов на пляже. Необходимо демонтировать остатки конструкций, просеять песок. После этого восстановят пешеходную дорожку из брусчатки шириной восемь метров. В районе третьего пляжа создадут несколько деревянных террас, где можно будет устанавливать столики. При этом никаких беседок и кафе возводить не будут, чтобы вид на море был доступен.

В следующем году планируется полная реконструкция кафе, расположенных ближе к дороге.

Соблюдение всех норм использования прибрежной территории будет под контролем администрации Владивостока, Роспотребнадзора, других надзорных органов, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

— Бухта Лазурная — туристическое лицо Владивостока, поэтому мы совместно с бизнесом заинтересованы, чтобы эта территория развивалась успешно и по современным стандартам, — заявил глава города.

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