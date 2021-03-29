Ушли еще две жизни. Охотники провалились под лед и утонули в Приморье

Спасатели в очередной раз обратились к горожанам с призывом - не выходить на лед. Фото: Олег ЗОЛОТО

Март оказался богат на трагедии, которые случились на льду. Едва ли не каждую неделю в сети появлялась информация том, что в том или ином районе со дна подняли рыбака. Никто не мог понять, что движет мужчинами, которые, рискуя собственными жизнями, выходят на лед весной. На этот раз под воду ушли не рыбаки, а, как сообщают очевидцы, охотники.

Случилось все 27 марта в районе Тавричанского Лимана на реке Амба Хасанского района. Там по сообщению свидетелей событий, под лед провалились двое мужчин.

- Утром 28 марта на поиски была направлена водолазная группа из Владивостока. В результате поисков один из утонувших был обнаружен, им оказался житель Владивостока 1957 года рождения. Его тело передали полиции. Поиски второго утонувшего продолжаются, - отмечают в краевом государственном казенном учреждении по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.

Спасатели в очередной раз призывают горожан быть благоразумными и не рисковать жизнями ради рыбы или мяса. Очевидно же, что весна – это положительные температуры воздуха, а положительные температуры непременно ведут к активному разрушению ледового покрова. На календаре уже почти апрель – ото льда вскрылись малые реки южных, юго-восточных и западных районов. По прогнозам специалистов, в ближайшее время в Приморье продолжится разрушение льда, будет наблюдаться слабый приток талых вод.

- Кроме того, в связи с прохождением циклона 28-29 марта и обильными дождями, на реках южных и юго-восточных районов края, вскрывшихся ото льда, ожидается подъем уровня воды на 0,2-0,9 метра. Затоплений, опасных гидрологических явлений не ожидается, - говорят спасатели.

Хочется надеяться на то, что больше этой весной спасателям не придется доставать со дна «смельчаков», вышедших на лед во время оттепели.

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