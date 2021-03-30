Запись детей в первый класс 2021 во Владивостоке: когда начнется прием и что нужно знать о нововведениях

Запись детей в первый класс 2021 во Владивостоке Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году изменились правила записи детей в первый класс во Владивостоке. Теперь документы можно подавать не с 1 февраля, как это было раньше, а с 1 апреля. Принять новобранцев в свои ряды уже готовы 78 муниципальных образований. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, в 2021 году в первый раз в первый класс пойдут 6 968 детей.

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В 2021 ГОДУ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Записать ребенка в первый класс в 2021 году во Владивостоке можно нескольким способами.

- лично в общеобразовательное учреждение

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении

- с помощью сервисов государственных и муниципальных услуг

Документы на прием детей в школы, лицеи или гимназии по месту жительства принимаются с 1 апреля и вплоть до 30 июня. Процесс зачисления будет проходить до первых чисел июля. Затем начинается работа с теми родителями, которые хотят записать ребенка в первый класс школы не по месту жительства.

- Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начнется 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, - уточнили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования. - Узнать, какая школа закреплена за тем или иным адресом проживания, можно на образовательном портале Владивостока «Империя школ».

Стоит отметить, что прием заявлении проходит до момента заполнения свободных мест, но не позднее пятого сентября текущего года.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС В 2021 ГОДУ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Записать в первый класс в 2021 году жители Владивостока могут, если ребенку на 1 сентября будет от 6,5 до 8 лет. В школах не допускается проведение для них экзаменов, тестов и конкурсов, которые выявляют уровень знаний.

Важно отметить, что право преимущественного приема на обучение в школе имеют дети, чьи старшие братья или сестры, которые учатся в этой школе, проживают с младшими в одной семье и имеют с ними общее место жительства. В таком случае братья и сестры будут проходить обучение в одном и том же образовательном учреждении.

ДОКУМЕНТ НА ЗАПИСЬ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС В 2021 ГОДУ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Как мы уже говорили выше, существуют несколько вариантов, как записать ребенка в первый класс. Но везде придется столкнуться с одинаковыми требованиями по предоставлению документов. При себе нужно иметь:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства

- справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии права первоочередного приема)

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Со всеми вопросами, касающимися записи детей в школу, можно обращаться в городское управление по работе с муниципальными учреждениями образования. Контакты специалистов можно найти на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Образование».