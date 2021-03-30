Ушли с молотка по 58500 рублей за штуку. Мэрия Владивостока продала 46 дилерских автобусов по цене металлолома

Автобусы, закупленные на бюджетные деньги, продали на торгах Фото: Сергей БАЛАНОВ

На электронной площадке для торгов состоялся аукцион по продаже автобусов, принадлежащих Владивостокскому муниципальному предприятию «ВПОПАТ № 1». Администрация города выставила на общественный транспорт, который по мнению специалистов, отслужил свое и восстанавливать его якобы нецелесообразно. Цена на автобусы, приобретенные за счет городского бюджета всего 8 лет назад, оказалась в десятки раз меньше закупочной. Разукомплектованную технику попросту продали по стоимости металлолома.

Как уверяют специалисты администрации, решение о продаже городского транспорта было принято еще осенью. Таким образом в муниципальном предприятии решили освободить площадь для других транспортных средств, организовать ремзоны и часть денег пустить на закупку новых автобусов. Перед торгами рыночную стоимость транспорта оценили независимые эксперты. Именно они и решили, что за восемь лет купленные у дилера машины подешевели почти в 35 раз.

Специалисты посчитали, что транспорт нецелесообразно ремонтировать Фото: vlc.ru

На продажу выставили 46 автобусов «Луидор-22370D» (Volkswagen Crafter) 2013 года выпуска. Те самые желтые микрики, на которых ежедневно передвигались сотни горожан. Пробег у машин от 55 000 до 535 000. Начальная цена лота составила 2 567 000 рублей. За время торгов на повышение она поднялась не сильно, достигнув 2 695 350 рублей. То есть стоимость одного транспортного средства составила примерно 58 500 рублей. При том что на эти же автобусы в 2013 году было потрачено 193 000 000 за 100 штук, около 2 миллионов рублей за каждый. Покупали их тогда с большими надеждами и торжественно представляли на центральной городской площади: новенькие салоны, русские водители в костюмах. Как довольно свежий транспорт превратился в «рухлядь», с ремонтом которой решили даже не заморачиваться?

Маршрутки обошлись городу в миллионы Фото: Сергей БАЛАНОВ

По итогам торгов лот ушел с молотка, доставшись ООО «АвтоСнаб». Согласно открытым источникам, компания находится во Владивостоке, она зарегистрирована в 2006 году и занимается продажей твердого, жидкого и газообразного топлива и подобных продуктов.

Реализовало «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости», занимающееся торгами еще один лот – корейский автобус «Дэу» (Daewoo). Большая махина, которые мы часто видим на городских дорогах, обошлась покупателю в 86 640 рублей. При этом стоит отметить, что претендентов на победу было двое, но ставка не поднималась.

А вот турецкие автобусы «Ман» (Man) 2011 года, единственные выставленные по более-менее адекватной цене от 423 000 до 1 205 000 рублей, остались невостребованными.

История с продажей муниципального транспорта заинтересовала многие СМИ. На данный момент прокуратура уже проверяет материал, изложенный журналистами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14