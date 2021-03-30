Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 марта 2021 11:44

Ушли с молотка по 58500 рублей за штуку. Мэрия Владивостока продала 46 дилерских автобусов по цене металлолома

Восстановление пассажирского транспорта посчитали нецелесообразным
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
КомментироватьОставить комментарий

Автобусы, закупленные на бюджетные деньги, продали на торгах

Фото: Сергей БАЛАНОВ

На электронной площадке для торгов состоялся аукцион по продаже автобусов, принадлежащих Владивостокскому муниципальному предприятию «ВПОПАТ № 1». Администрация города выставила на общественный транспорт, который по мнению специалистов, отслужил свое и восстанавливать его якобы нецелесообразно. Цена на автобусы, приобретенные за счет городского бюджета всего 8 лет назад, оказалась в десятки раз меньше закупочной. Разукомплектованную технику попросту продали по стоимости металлолома.

Как уверяют специалисты администрации, решение о продаже городского транспорта было принято еще осенью. Таким образом в муниципальном предприятии решили освободить площадь для других транспортных средств, организовать ремзоны и часть денег пустить на закупку новых автобусов. Перед торгами рыночную стоимость транспорта оценили независимые эксперты. Именно они и решили, что за восемь лет купленные у дилера машины подешевели почти в 35 раз.

Специалисты посчитали, что транспорт нецелесообразно ремонтировать

Фото: vlc.ru

На продажу выставили 46 автобусов «Луидор-22370D» (Volkswagen Crafter) 2013 года выпуска. Те самые желтые микрики, на которых ежедневно передвигались сотни горожан. Пробег у машин от 55 000 до 535 000. Начальная цена лота составила 2 567 000 рублей. За время торгов на повышение она поднялась не сильно, достигнув 2 695 350 рублей. То есть стоимость одного транспортного средства составила примерно 58 500 рублей. При том что на эти же автобусы в 2013 году было потрачено 193 000 000 за 100 штук, около 2 миллионов рублей за каждый. Покупали их тогда с большими надеждами и торжественно представляли на центральной городской площади: новенькие салоны, русские водители в костюмах. Как довольно свежий транспорт превратился в «рухлядь», с ремонтом которой решили даже не заморачиваться?

Маршрутки обошлись городу в миллионы

Фото: Сергей БАЛАНОВ

По итогам торгов лот ушел с молотка, доставшись ООО «АвтоСнаб». Согласно открытым источникам, компания находится во Владивостоке, она зарегистрирована в 2006 году и занимается продажей твердого, жидкого и газообразного топлива и подобных продуктов.

Реализовало «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости», занимающееся торгами еще один лот – корейский автобус «Дэу» (Daewoo). Большая махина, которые мы часто видим на городских дорогах, обошлась покупателю в 86 640 рублей. При этом стоит отметить, что претендентов на победу было двое, но ставка не поднималась.

А вот турецкие автобусы «Ман» (Man) 2011 года, единственные выставленные по более-менее адекватной цене от 423 000 до 1 205 000 рублей, остались невостребованными.

История с продажей муниципального транспорта заинтересовала многие СМИ. На данный момент прокуратура уже проверяет материал, изложенный журналистами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Общество: ВОПРОС ДНЯ