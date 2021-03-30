Экзамен для партийцев

Проголосовать за кандидатов можно будет с 24 мая онлайн или 30 мая очно. Фото: Евгения Гусева

Осенью 2021 года в единый день голосования на территории России граждане будут выбирать депутатов в Государственную думу, а приморцам еще и предстоит отдать свои голоса и за кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края. Пока эксперты строят прогнозы о том, как пройдут предстоящие выборы, партия «Единая Россия» уже начала подготовку. На сегодняшний день ЕР – единственная партия, которая проводит предварительное голосование среди своих сторонников. На основании его результатов и будет составлен тот партийный список кандидатов, с которым «Единая Россия» пойдет на грядущие выборы в сентябре 2021 года.

Оргкомитет уже начал регистрацию кандидатов. О том, каким в этом году будет предварительное голосование, и о его особенностях, рассказали Андрей Караваев, член Общественной палаты Приморского края, член регионального оргкомитета по подготовке предварительного голосования «Единой России», и Наталья Кокорева, руководитель общественной организации Центр социального обслуживания «Родные люди», которая принимала участие в предварительном голосовании в 2016 году.

Андрей Караваев. Фото: ИА PrimaMedia

ПОД ОСОБЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

- Претерпела ли изменения процедура внутреннего предварительного голосования за последние годы?

- Главная особенность этих выборов заключается в том, что на избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты Приморского края. В настоящий момент корпус наблюдателей формирует Общественная палата совместно с другими общественными организациями. У нас уже такой опыт есть, мы участвовали в формировании общественного наблюдения на выборах президента России, губернаторских выборов в Приморье и во время голосования по поправкам в Конституцию страны.

- Кого берут в общественные наблюдатели?

- Это не чиновники, им запрещено быть общественными наблюдателями, а активные общественники, врачи, учителя, предприниматели. Этих людей общественная палата наделяет особым статусом наблюдателя. Они не получают зарплату за свою деятельность и работают исключительно как активисты гражданского общества на добровольных началах. Их основная задача - обеспечение прозрачности выборов.

Наталья Кокорева. Фото: предоставлено пресс-службой "Единая Россия"

ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ

- Для чего «Единая Россия» проводит предварительное голосование?

- Это внутрипартийная процедура, которая дает возможность, по сути, провести те же самые выборы, но участвовать в них будут только члены партии либо беспартийные граждане. Они могут заявить себя в качестве кандидата на выборах. В случае выдвижения по списку партии не нужно собирать голоса от населения. И здесь как раз и кроется главная особенность этого предварительного голосования. При помощи этой процедуры партия выявляет лидеров, которые смогут достойно представить ее интересы. Именно поэтому, помимо уже знакомых всем политиков Приморья, свои силы пробуют порой незнакомые нам люди.

- Можно же определить партийный список и без дополнительного волеизъявления граждан, верно?

- Эта процедура нужна для того, чтобы выявить тех кандидатов, которых в сентябре поддержат люди на голосовании. Некоторые партийцы говорили, что можно было обойтись без этой процедуры и сформировать партийный список исходя из того, какую работу уже проделали те или иные кандидаты. Но все же руководство партии хочет видеть действительно сильных лидеров, которых поддерживают люди. Это могут быть даже неизвестные нам граждане, но с поддержкой населения, именно поэтому и существует предварительное голосование. Кстати, кандидату не нужны никакие деньги для того, чтобы стать участником этой внутрипартийной процедуры.

- Что дает предварительное голосование самим кандидатам?

- Это возможность проявить себя и показать свою конкурентоспособность. Люди проводят свою собственную кампанию для того, чтобы за них проголосовали. Но нельзя сказать, что на этой процедуре у всех равные возможности. Кто-то не первый раз участвует в этом голосовании либо уже имеет политический опыт. Этих кандидатов уже знают, а, значит, у них больше вероятности получить народную поддержку и занять передовые места в списке. Привилегий у кандидатов нет никаких, разве что у тех, кто не впервые заявляется на предварительное голосование, есть некое понимание процессов, опыт участия в дебатах, поездках по краю. Но вся информация прозрачна, можно самому подготовиться, изучив материалы прошлый лет и выстроить свою собственную стратегию.

ДЕБАТЫ – В СОЦСЕТЯХ

- Пандемия коронавируса сильно изменит процедуру выборов в этом году?

- Безусловно, из-за сложной эпидемиологической ситуации были внесены корректировки в процедуру предварительного голосования и в процедуру основного голосования. Так, предварительное голосование будет проходить в режиме электронного голосования. Любой желающий может зайти на сайт pg.er.ru, верифицироваться через портал «Госуслуги» и проголосовать за того или иного кандидата. Это может сделать каждый приморец. Процедура электронного голосования нужна для того, чтобы не подвергать людей риску заражения COVID-19. Предусмотрен и один день для очного голосования – 30 мая. Раньше, кстати, в нашем крае мы не применяли эту форму предварительного голосования.

- Сколько людей будет участвовать в предварительном голосовании? Насколько сильной будет конкуренция?

- Мы предполагаем, что на каждый округ Законодательного собрания заявится не менее десяти кандидатов на предварительное голосование. Среди этих десяти кандидатов уже будет развиваться конкурентная борьба за избирателя. Что касается дебатов, то из-за пандемии решено было перевести их в онлайн. Сейчас уже рассматриваются площадки социальных сетей, чтобы кандидаты могли рассказать о своих программах и ответить на вопросы горожан.

- Какие существуют требования к участникам предварительного голосования?

- Кандидат должен зарегистрироваться на сайте pg.er.ru либо прийти в организационный комитет по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 16. Он должен обладать активным избирательным правом, быть беспартийным, т.е. не являться членом политической партии, не иметь иностранных активов и судимостей. Последний день регистрации кандидатов на предварительное голосование – 29 апреля.

ДОРОГУ ПОЛИТКОРРЕКТНЫМ

- За какие нарушения кандидатов могут снять с предварительного голосования?

- Решением организационного комитета кандидата могут снять за недостоверные сведения в поданных им документах, а также за недобросовестную агитацию и оскорбления. Важно соблюдать этические нормы и быть политкорректным. Организационный комитет возглавляет губернатор Приморского края Олег Кожемяко, он тоже будет внимательно наблюдать за ходом этой кампании. Если кто-то усмотрит в действиях своего оппонента нарушения, он всегда может обратиться либо в оргкомитет, либо напрямую к губернатору посредством социальных сетей. Реакция будет моментальной.

- Когда состоится предварительное голосование?

- С 24 по 30 мая голосование будет проходить в электронном формате. Все желающие лично прийти на избирательные участки могут сделать это 30 мая. Нужно понимать, что в этот день будут работать лишь 20% от количества избирательных участков во время основных выборов. Адреса этих участков будут объявлены ближе к самому голосованию.