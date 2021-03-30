«Он был обречен»: истощенного крошечного белька спасли в Приморье

Малыша нашли на побережье, отдыхающие сделали все возможное, чтобы он выжил. Фото: принтскрин видео.

История о том, как правильно вести себя, если встретил маленького белька на берегу моря. Случилось все на базе отдыха «Жемчужина», что в бухте Солнечная. Там отдыхающие нашли крошечного белька, который скитался по побережью без сопровождения родительницы. Как говорят очевидцы, малыш выглядел слишком худым и слабым. София, которая оказалась в эпицентре событий, смогла собраться и начать действовать по инструкции. Нашла номер телефона реабилитационного центра «Тюлень» и рассказала специалистам о своей «находке».

Группа активистов четко следовала правилам – не пугать малыша, никого к нему не подпускать, не шуметь и не прикасаться к нему. Нужно было дождаться помощи экспертов. София признается, что ожидание далось ей крайне тяжело. Состояние белька едва не довело ее до слез.

Когда специалисты прибыли на место, резюмировали – малышу не больше 2-3 недель. По словам экспертов, на первый взгляд у белька сильный дефицит веса, он был обречен. Нельзя было терять ни минуты, поэтому крошке на берегу оказали первую помощь, после чего увезли в реабилитационный центр.

- Если вы увидите нерпу или тюленя на берегу, самое главное – ни в коем случае не приближаться к животному близко - оно дикое, - пишет София на своей странице в сети. - Нельзя скидывать тюленей в море, потому что их среда обитания подразумевает выбор комфортной для себя обстановки. То есть они могут захотеть поплавать, а потом погреться на солнышке – в этот момент можно сильно навредить, если попытаться обратно переместить их в воду. По возможности, если вы увидели тюленя или нерпу на берегу, нужно сделать фотографии и вызвать специалистов.

Активисты надеются на то, что они все сделали правильно, и малыш вскоре пойдет на поправку. Стоит отметить, что март-апрель – опасное время для бельков. Именно в эти месяцы они по трагическим причинам разлучаются с мамой и погибают. К счастью, как раз для таких сироток 16 лет назад был создан реабилитационный центр «Тюлень», который занимается их спасением.