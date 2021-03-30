«Рыжий дождь» прошел в Приморье 29 марта

Необычный дождь прошел 29 марта 2021 года на юге Приморья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока центральные и северные районы Приморья жаловались на пасмурную погоду, на юге края в понедельник, 29 марта, прошел «рыжий дождь». Горожане могли наблюдать за необычным явлением в первой половине дня и в ночь на 30 число.

- Автомобили и другие поверхности покрылись пятнами. Также можно было наблюдать пожелтевший лед и снег на перевалах, - отмечают специалисты портала «Примпогода».

К сожалению, последствия от такого дождя не самый приятные. Фото: instagram/primpogoda.official.

Разумеется, аномальному стихийному событию есть разумное объяснение. Это все проделки большой песчаной бури, которая обрушилась на Китай. Такой подарок принесло ветром от страдающей от засухи Монголии. Так песчаная буря накрыла несколько регионов. Как отмечают эксперты, больше всего ураган ударил по автономному району Внутренней Монголии. Там, кстати, был объявлен оранжевый код опасности. Из-за бури там отменили все рейсы, закрыли школы и призвали горожан не выходит из дома без особой необходимости.

Непогода не обошла стороной и Пекин. Стоит отметить, что уровень загрязнения воздуха в столице достиг максимальных показателей. По подсчетам ученых, концентрация проникающих в кровоток мелких частиц PM2,5 превысила допустимую норму в 18 раз.

Вишенкой на торте стало то, что песчаная буря изменила в этот день цвет солнца – небесное светило стало ярко-синим. Так что Приморью с его «рыжим дождем» досталась всего щепотка.

После такой аномалии нужно мыть машину. Фото: instagram/primpogoda.official.

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