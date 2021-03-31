В Приморском крае выпустили в дикую природу гималайскую медведицу Машу

Увы, медвежата часто становятся питомцами центра по реабилитации животных. Фото: instagram.com/sibiriantiger_center

Гималайскую медведицу Машу, которая провела всю зиму в «Центре реабилитации редких животных «Тигр», выпустили в дикую природу.

Как сообщила пресс-служба центра, Машу начали готовить к выпуску сразу после ее выхода из зимней спячки в начале марта. В первую очередь специалисты должны были проверить есть ли у зверя осторожное отношение к человеку. Дело в том, что до появления в Центре, медведица три дня жила у людей и не испытывала к ним страха.

Медведицу Машу выпускали на волю подальше от людского жилья. Фото: instagram.com/sibiriantiger_center

Сообщается, что Маша прошла все тесты на «отлично», а ветеринарный осмотр показал, что животное полностью здорово. Несмотря на то, что медведи теряют до 30% веса за зиму, Маша сейчас весит 50 килограммов, а это хороший вес для годовалого медвежонка.

Место для выпуска выбрали вдали от человеческого жилья: до него даже пришлось добираться на катере. Время для возвращения в родную стихию тоже выбрано оптимально — в лесу уже достаточно пищи.

Выпуская на волю, сотрудники «Центра «Тигр» пожелали медведице прожить долгую жизнь на воле и больше не встретить на своем пути людей.

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