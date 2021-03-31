Во Владивостоке иномарка, уходя от полицейской погони, слетела с пирса в море на острове Русский

С этого пирса на острове Русский, уходя от полицейской погони, слетел автомобиль Toyota Crown Majesta. Скриншот видео: instagram.com/autogarant.vl

На острове Русском автомобиль марки Toyota Crown Majesta, пытаясь скрыться от полицейских, слетел с пирса в море.

Падению в пучину предшествовало нарушение правил дорожного движения, которое зафиксировали правоохранители, когда злополучная машина пересекала Русский мост, соединяющий остров с материком. Автомобиль явно превысил допустимую скорость. На требование полицейских остановиться, мужчина за рулем никак не среагировал — началась погоня.

Инспекторам ДПС не понадобилось много времени, чтобы на островной территории загнать нарушителя в угол — точнее на пирс. Когда полицейские подъехали поближе, автомобиль-беглец рванулся вперед, врезался в спецмашину, а затем дал задний ход.

Иномарка буквально влетела в воду и очень быстро пошла ко дну. Как сообщает Newsbox24, водитель пытался выплыть, но, когда со стоящих рядом судов на воду спустили лодки, мужчина был без сознания.

Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, откачать человека не смогли и констатировали смерть.

Теперь полиции предстоит достать автомобиль из морских волн, возможно, это поможет понять, чем было вызвано странное поведение мужчины, управлявшего машиной.

Надо заметить, что среди комментариев, которое оставляют местные жители под постом о происшествии в социальных сетях, сожалений о судьбе утонувшего практически нет: кто-то вспоминает о весеннем обострении психических заболеваний, кто-то традиционно рассуждает о «премии Дарвина», кто-то высказывает предположение, что убегавший, вероятно, был виновен не только в превышении скоростного режима.

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