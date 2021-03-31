«Лежал на полу и часто дышал». Долг по алиментам спас жизнь жителю Владивостока

Если бы не задолженность по алиментам, все могло закончиться трагедией. Фото: Артем КИЛЬКИН

Совершенно удивительная с история случилась с должником из Владивостока. Он много лет скрывался от уплаты алиментов, в итоге его жизнь при крайне необычных обстоятельствах спас сотрудник УФССП. Чудом он оказался в нужное время в нужном месте.

СЛУЧАЙНОСТИ НЕСЛУЧАЙНЫ

Герой рассказа - Иван Куклин – младший лейтенант внутренней службы. В ряды судебных приставов пошел осознанно, получив юридическое образование. Остановился в отделе розыска и работает там уже 3,5 года. Сам Иван признается, что работа с ненормированным графиком работы, но она того стоит.

Именно к нему в руки попало исполнительное производство о взыскании с жителя Владивостока долга по алиментам. Их мужчина не платит своей дочери с момента ее рождения. Производство было возбуждено в 2015 году. Сейчас малышке 5 лет, а сам долг по алиментам накопился внушительный – 200 тысяч рублей.

- Мы с должником предварительно созванивались, он говорил, что сейчас живет в другом городе, но, по моим данным, он был во Владивостоке, адрес у меня тоже был. Когда приехал на место, начал звонить в звонок, звать мужчину, ничего внятного он не отвечал, но я слышал, что он в квартире, а дверь оказалась открытой, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Иван Куклин. - Гражданин лежал в коридоре, часто дышал, говорил, что ему плохо, сердце болит. Я сначала подумал, что он обманывает. Но, когда я к нему подошел, осмотрел, то понял, что мужчине действительно плохо.

Вряд ли Иван рассчитывал на такое развитие событий, когда шел к давнему должнику по работе. Но судьба распорядилась иначе.

ОПЕРАЦИЯ – СПАСТИ ДОЛЖНИКА

Мужчина лежал на полу в тяжелом состоянии. Ситуация явно выходила за рамки штатной. К счастью, Иван оказался из тех людей, которые способны оперативно принимать решения, когда каждая секунда на счету.

- В первую очередь вызвал скорую, потом открыл окна, чтобы свежего воздуха впустить, положил гражданина на кровать, воды дал, после этого ему стало лучше. Потом позвонил начальнику отделения, сообщил о произошедшем. В итоге он оперативно прибыл на место, - говорит Иван. - Медики приехали достаточно быстро, провели все необходимые мероприятия, состояние мужчины полностью нормализовалось. Как оказалось, с сердцем у него все было нормально, а плохо ему было из-за повышенного давления.

Иван признается, что на его опыте еще не было случаев с реальным ЧП, когда человеку, действительно, было плохо. А вот симулянтов хватает. Должников хлебом не корми, дай прикинуться больным при смерти.

Вот так простое стечение обстоятельств и человеческая взаимопомощь спасли жизнь. А ведь все могло закончиться трагедией. Иван отмечает – для того, чтобы работать в отделе розыска, нужно уметь находить общий язык с совершенно разными людьми, находить выход из разных ситуаций и замечать детали, которые тебе будут полезны в работе.

- Для меня этот случай стал очередным подтверждением того, что к работе нужно подходить ответственно, а к людям - внимательно. Читателям я могу посоветовать своевременно и должным образом исполнять судебные решения и беречь себя, - резюмировал Иван.

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