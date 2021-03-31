Губернатор Приморья Олег Кожемяко раскритиковал работу главы администрации Владивостока и его команды

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отчитал главу Владивостока Олега Гуменюка за провальную работу Фото: primorsky.ru

Сегодня, 31 марта, губернатор Приморского края Олег Кожемяко отчитал главу администрации Владивостока Олега Гуменюка и его команду за провальную работу сразу по нескольким направлениям. Речь идет об устранении последствий "ледяного дождя", благоустройству общественных пространств, ремонту дорог и строительству многоярусных парковок. Глава края четко обозначил, что если в ближайшее время не будет положительных изменений, он "будет вынужден принимать решения", вплоть до увольнения.

Свою оценку работе городской администрации губернатор Приморья дал после того, как лично убедился в том, что происходит в столице Дальнего Востока. Поводом для беспокойства стали многочисленные жалобы в социальных сетях. Среди самого актуального, это борьба с последствиями ледяного дождя.

Глава города сказал, что 4 дня назад был заключен контракт на уборку территорий на сумму 15 миллионов рублей, а еще придется заключить дополнительные контракты, чтобы утилизировать ветки. Но глава Приморья назвал очевидным необходимость более раннего начала мероприятий по ликвидации последствий непогоды и странным – отчеты суммами, а не делами.

"Приступать к работам можно было гораздо раньше, договариваться с лесоперерабатывающими компаниями по складированию, утилизации веток. Почему нельзя было организовать работу так, чтобы она давала результат? Мне суммы ваших контрактов ни о чем не говорят. Надо понимать, сколько будет задействовано людей, машин, сроки начала и окончания работ. Вы же не суммами перед жителями отчитываетесь, а наведением порядка. Что вы людям скажете? “Ну у меня был контракт на 15 миллионов, он закончился, а вы дальше живите с этими ветками”. Так не пойдет. Должен быть четкий план уборки города. Нужны дополнительные силы – мы сможем помочь, продолжим субботники", – заявил Олег Кожемяко.

Глава Владивосток пообещал, что в течение месяца все работы будут выполнены.

Затронул губернатор и работу управляющих компаний Фрунзенского, Ленинского районов, 71-го микрорайона, обслуживающих в общей сложности более 650 домов. Жители жаловались на их неэффективную работу во время ликвидации ЧС, в то время, как городская администрация применяла штрафные санкции, взыскав с "управляек" в 800 тысяч рублей. Губернатор указал мэру на слабое взаимодействие его команды с этими компаниями, что в итоге привело к захламлению территорий Владивостока.

Отдельная тема - состояние городских дорог, которое по мнению главы региона наглядно показывает неэффективность действующей команды администрации Владивостока. Те трассы, что совсем недавно были отремонтированы, уже "выглядят ужасно". Имеет место и факт затягивания сроков по целому ряду социально-значимых объектов. Так, начиная с 2018-2019 год тянется история с благоустройством набережной от спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасный, сопки Бурачка, территории вдоль реки Объяснения, Покровского парка, Минного городка и других, а также строительством многоярусных парковок. Уже четыре раза проводились торги по реконструкции стадиона «Авангард».

"Вы, Олег Владимирович, уже два года работаете, за это время по ряду объектов даже проектно-сметной документации нет. Мне сложно сказать, чем тогда занимается городская администрация, если такие проекты не считает важными, не говоря уже о непостроенных детских садах, школах, неподобранных участков под поликлиники. А деньги на это мы выбивали с трудом", – обозначил Олег Кожемяко.

Итогом разбора полетов стало определение четких сроков по решению острых проблем во Владивостоке. Если глава городской администрации не исправит ситуацию, последуют кадровые решения, вплоть до увольнения.

"Не будет положительных изменений, я буду вынужден принимать решения. Вопрос стоит остро и ребром по наведению порядка в городе и способности администрации это делать. Так, чтобы люди видели и не писали массовые обращения", – заявил глава Приморья.