Гектары и валежник: ключевые вопросы марта

Заседание прошло в формате видеоконференции, одним из главных гостей стал глава УМВД по Приморскому краю Олег Стефанков.

Мартовское заседание Законодательного собрания края коротким не получилось. Несмотря на небольшое количество вопросов в повестке дня (всего 37 против обычных 50), много времени занял доклад начальника УМВД по Приморскому краю Олега Стефанкова. В целом же приморские парламентарии уточнили правила сбора валежника, предоставили налоговые льготы компаниям из сектора ЖКХ и уточнили меры господдержки.

Впрочем, еще перед началом заседания еще один важный вопрос повестки прокомментировал спикер Законодательного собрания края Александр Ролик.

Александр Ролик. Фото: Пресс-служба ЗС ПК.

«Депутаты рассмотрят предложения избирательной комиссии, касающиеся совершенствования избирательного законодательства Приморского края, - отметил Александр Ролик. - Это касается ведения предвыборной агитации в Интернете. В этом году нас ждут выборы различного уровня, и мы все заинтересованы, чтобы они были легитимными и прошли максимально открыто».

Депутаты поддержали предложение избирательной комиссии края и теперь для агитации в Интернете действуют такие же правила, как и для СМИ.

Льготно

Народные избранники одобрили во втором и третьем чтении корректировки регионального закона «О налоге на имущество организаций». Правка, может, и не глобальная, но крайне важная - теперь те предприятия, которые поставляют услуги ЖКХ, получат налоговую льготу. Точнее, речь идет о пониженной ставке в размере 1,1%. Для сравнения - сейчас действует ставки в 2,2%.

Как рассказал на заседании Законодательного собрания председатель профильного комитета Галуст Ахоян, законопроект был предварительно рассмотрен во втором и третьем чтениях депутатами комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Поправок ко второму чтению не поступило.

Галуст Ахоян. Фото: Пресс-служба ЗС ПК.

Несмотря на то, что традиционно считается, что закон обратной силы не имеет, эта корректировка вступает в силу с 1 января 2021 года.

Социально

Сразу 12 краевых законов, касающихся вопросов социальной политики, поправили приморские депутаты в марте. Как отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, корректировкам подверглись законы, которые связаны с величиной прожиточного минимума, установленной на очередной год.

Татьяна Косьяненко. Фото: Пресс-служба ЗС ПК.

Теперь семьи, где есть дети в возрасте от 3 до 7 лет и среднедушевой доход которых после получения пособия не достиг величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ, могут рассчитывать на выплаты побольше. Напомним, что размер выплаты, установленной с 1 января 2020 года, составляет 50% величины прожиточного минимума для детей.

Для того, чтобы обеспечить приморским семьям, нуждающимся в поддержке, получение субсидии в полном объеме, в 2021 году выделено 3,986 миллиарда рублей, в том числе 482,6 миллиона рублей - из краевого бюджета.

Размер ежемесячной выплаты в 2021 году составляет 7 704,5 рублей - 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Приморском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты (15 409 рублей). В настоящее время выплату получили 52 055 детей.

При расчете положенной субсидии приморским семьям важно учитывать, что они могут рассчитывать на:

- 75% величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;

- 100% величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Ежемесячная выплата в указанных размерах осуществляется на основании заявления гражданина, поданного начиная с 1 апреля 2021 года.

Жизненно

Сбор валежника - эта тема до сих пор остается одной их самых острых. Вроде бы на уровне Государственной думы одобрили право людей собирать сухостой для отопления. Но при этом в законе существовало огромное количество неточностей, которые не позволяли в полную силу использовать полученное разрешение. В определенный момент федеральный законодатель это понял и внес поправки в закон. Следовательно, корректировкам должны подвергнуться и региональные документы.

Новые правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора недревесных лесных ресурсов профильное министерство одобрило еще 28 июля 2020 года.

«В документах, вступивших в силу с 1 января нынешнего года, уточнены требования к использованию лесов при сборе лекарственных растений и березового сока, заготовке пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста, валежника, веточного корма, еловых, пихтовых и сосновых лап, мха, лесной подстилки, камыша и подобных лесных ресурсов», - сообщил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.

Евгений Зотов. Фото: Пресс-служба ЗС ПК.

Теперь при заготовке валежника можно использовать ручные инструменты. Например, небольшие пилы, топоры и легкие бензопилы. Также документом уточняется, что при заготовке хвороста не допускается спиливать деревья и кустарники, их вершины, сучья и ветви, а также обрубать сучья и вершины с сырорастущих деревьев.

Закреплен в новых правилах запрет на сбор лесной подстилки не только в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, но и в лесах, расположенных в водоохранных зонах, и ценных лесах. К перечню участков, где нельзя заготавливать пнёвый осмол, добавлены леса научного и исторического значения. При этом правила дополнены требованием засыпать плодородным слоем почвы и заравнивать ямы, оставшиеся после заготовки пней.

Соответствующие уточнения планируется внести в статью 4 регионального закона об использовании лесов, регулирующую порядок заготовки лекарственных растений, пищевых и недревесных лесных ресурсов жителями Приморья для собственных нужд. По мнению председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгения Зотова, четкое правовое регулирование сбора лесных ресурсов позволит сделать более понятным для населения этот процесс.

Законно

Одним из основных и резонансных вопросов мартовского заседания стал отчет начальника УМВД РФ по Приморскому краю, генерал-майора полиции Олега Стефанкова.

В 2020 году Приморье заняло 20 место в России по количеству зарегистрированных преступлений. По сравнению с 2019 годом, сотрудники УМВД отмечают рост на 4%.

«Серьезным вызовом стал существенный рост (на 87,9 процента) числа преступлений, совершенных в сфере IT-технологий. Большинство из них совершены с использованием средств мобильной связи, из них 40% составляют кражи средств с банковских счетов и карт граждан, 47% преступлений совершены мошенниками. Для борьбы с этими видами преступлений в регионах созданы специальные подразделения полиции», - рассказал Олег Стефанков.

Однако есть и положительные тенденции. Так, по итогам 2020 года снизилось количество преступлений против личности. В эту категорию попадают убийства, причинение причинения тяжкого вреда здоровью.

После окончания доклада председатель Законодательного собрания края Александр Ролик поблагодарил начальника УМВД РФ по Приморскому краю Олега Стефанкова за подробный отчет о деятельности приморской полиции. «Мы получили исчерпывающую информацию о работе краевого управления полиции, ее результатах и проблемах, с которыми сталкивается УМВД при выполнении возложенных на него задач. Депутатский корпус готов оказать содействие приморской полиции в их решении как в целом на территории Приморского края, так и на уровне отдельных муниципальных образований. Поскольку только совместными усилиями в крае может быть обеспечен высокий уровень общественной безопасности», - сказал спикер краевого парламента.