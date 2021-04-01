Конфликт из родительского чата в Приморье перерос в драку мамочек на проезжей части

Потасовка посреди дороги в Приморье Фото: принтскрин видео.

Довольно грубый способ решения спорных вопросов выбрала жительница Находки, которая буквально накинулась с кулаками на свою оппонентку прямо посреди дороги. Стоит также оговориться, что история развернулась неподалеку от детского сада. Как уверяет пострадавшая, конфликт зрел довольно давно и суть претензий зародилась во время переписки в родительском чате.

Что именно осталось за кадром и переписку за несколько месяцев до самого инцидента, теперь будут изучать специалисты. Нам же достались кадры с дороги, которые без разъяснений второй стороны, к сожалению выглядят однобоко и крайне агрессивно. На видео отчетливо заметно, как к девушке с длинными светлыми волосами со спины подходит брюнетка и мощным броском кидает ее на проезжую часть, после чего спокойно садится в стоящий Subaru Forester. Однако на этом история не заканчивается.

Блондинка, которая еще пару мгновений назад была поваленной на землю, решила снять свою обидчицу на телефон, за что и поплатилась. Женщина, с еще большей агрессией выскочила из машины и начала наносить удары неугодной особе. Драку пыталась разнять одна из свидетельниц, однако остановить беспредел помогла волшебная фраза от водителя попутной машины: «Девушка, у меня запись идет». Кстати, в кадре на несколько секунд появился и мужчина, предположительно супруг агрессивной особы, который все это время просто наблюдал за происходящим.

Видео быстро разлетелось по социальным сетям города. Пострадавшая девушка уверяет, что конфликт в родительском чате садика длился несколько месяцев, по словам пострадавшей, супруги всячески выводили в переписке ее на эмоции. На колкие замечания девушка реагировала по-своему – выставляя скрины переписки на личную страничку в инстаграм, возможно, именно это и стало точкой кипения.

– Прошло много времени, и сегодня утром я просто пошла отводить ребенка в сад. Вышла, а меня ждала машина, в которой неадекватный мужчина поливал меня дерьмом и заставлял извиняться за свое поведение. Чтобы вы понимали, я даже не поняла, кто это и попросила представиться, так как прежде этого гражданина в глаза не видела, только слышала угрозы по вотсапу. В конфликт вступать я не стала, пошла на работу, иду а сзади подлетает девушка и кидается на меня. Дальше все на видео, – рассказала Дарья, которая стала невольной участницей потасовки.

Девушка отмечает, что при падении ударилась головой и теперь намерена решать конфликт уже с привлечением сотрудников органов внутренних дел.

Стоит отметить, что прошлой осенью на всю Россию прогремел родительский конфликт в Волгограде. Переписка в чате закончилась жестоким убийством отца шестиклассника. А начиналось все с банального спора между родителями из-за теста по русскому языку. К сожалению, сдерживать эмоции могут далеко не все, так что лучше 10 раз подумать, общаясь в подобных чатах на повышенных тонах.

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