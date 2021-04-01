Во Владивостоке презентуют клип, созданного в рамках международного благотворительного проекта «Нас - миллионы»

6 апреля во Владивостоке презентуют премьеру клипа, созданного в рамках международного благотворительного проекта «Нас - миллионы», созданного для поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями, таких как онкология и гематология.

Организаторы сейчас поддерживают девятилетнюю Дашу Львову, у которой ноябре 2020 года было диагностировано редчайшее онкологическое заболевание – медуллярныи рак щитовиднои железы (мутация гена RET). Но её желание жить ярко, творить, непоколебимая мечта выступать на сцене, привели её в творческий центр "Star Kids Vinograd".

При поддержке артистов и творческих людей России и зарубежья, команда проекта сняла музыкальный клип на песню Антона Азарова с Дашей в главной роли. Так Даша стала символом веры в победу и обретения своего Ангела-хранителя.

Благодаря проекту, еще до выхода клипа, в марте о Даше узнал благотворительный фонд «Лия» (лучший фонд России 2020, получивший высокую награду в Кремле) и взял ее под опеку.

«В рамках проекта мы стремимся показать всем детям с тяжелыми заболеваниями, их родителям и нашему обществу, что помощь друг другу не имеет границ и не зависит от расстояния. Что можно быть услышанным даже на другом конце страны и получить необходимую поддержку. Мы хотим сказать, что никто не одинок, что всегда нужно верить в победу и своего Ангела-хранителя», - говорят организаторы благотворительного проекта.

Презентация клипа состоится 6 апреля в 16:00 в кинотеатре «Океан» в зале IMAX.