«Он лежал на асфальте, истекая кровью». В Приморье молодой строитель сорвался с крыши и умер на глазах у детей

В Приморье молодой строитель разбился, упав с высоты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страшная трагедия разыгралась в приморском городе Артем в последний день марта. С крыши нового многоэтажного дома на улице Интернациональная сорвался молодой человек. 21-летний парень упал вниз на глазах у детей, беззаботно играющих на площадке неподалеку. Какие работы велись в недавно сданном объекте и соблюдалась ли техника безопасности, предстоит выяснить следственному комитету, который уже занимается проверкой.

17-этажный долгострой на Интернациональной, 73, должны были сдать городу еще в 2015 году, однако достраивать дом пришлось с привлечением «Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края». В феврале 2021 года жильцы наконец-то смогли получить заветные ключи от долгожданных квартир. Однако, как уверяют горожане, несмотря на ввод дома в эксплуатацию, на объекте продолжились строительные работы. Рабочих часто видели висящими на стропах на фасаде здания или на крыше. Вот и 31 марта в многоэтажке продолжался ремонт.

– Живу напротив, видела, как он красил что-то. Удивилась, почему он один, всегда двое, трое, страхуют друг друга, – рассказала в сети одна из местных жительниц. Потеряв парня из виду, горожанка подумала, что он переместился на другую сторону здания, не предполагая, что на самом деле произошла трагедия.

Леденящими душу подробностями поделилась родственница погибшего.

– Я просто понять не могу жителей, которые живут поблизости. Они все видели, и даже скорую не вызвали, он пролежал на асфальте и истекал кровью три часа, и никто не помог ему. И нам сообщили спустя 4 часа только, что он разбился. На нем не было ни страховки, ни веревок. На теле ссадины и руки разрезаны. У него в прошлом году в ноябре сын родился, – с горечью поведала Людмила.

Девушка сама начала искать свидетелей трагедии. К ее ужасу оказалось, что парень упал с высоты на глазах у детей.

– Я в то время была на площадке, еще там было очень много детей. Вроде, его не удержал трос, либо он его не закрепил, точно сказать не могу, но я видела, как падал, – прокомментировала в сети одна из маленьких жительниц края.

Судя по всему, дети просто перепугались. Взрослые все же вызвали скорую, вот только помочь врачи пострадавшему уже ничем не могли. Травмы, полученные при падении с такой высоты, не оставили молодому человеку шансов на жизнь.

Пока по поводу трагедии больше вопросов, чем ответов. Волна негодования прокатилась по социальным сетям.

– Хотелось бы задать вопрос надзорным органам города! Что за работы велись на крыше сданного дома?! Или дом, как обычно, все приняли, закрыв глаза с недоделками? Тогда почему, если застройщик доделывает то, что не успел, дом не огорожен?! Куда смотрят наши чиновники?! Вокруг этого дома новый заасфальтированный двор, поэтому много детей с соседних домов со скейтами, самокатами и велосипедами... Во время сегодняшней трагедии никто, кроме упавшего, не пострадал! Не дай бог, что-то из строительного материала или очередной строитель упадет на проезжающего мимо ребенка или проходящего мимо взрослого, – подметил в интернете местный житель.

В ближайшее время следователи разберутся в произошедшем. «КП» следит за развитием событий.

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