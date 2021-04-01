Дождь снова вошел в чат. Очередной циклон испортит погоду на выходные в Приморье

Готовьте зонты - приближается новый циклон. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Апрель стартовал с максимально комфортных температур воздуха. Жители Приморья уже успели заскучать по голубому небу и яркому солнцу. Второй весенний месяц начался именно с такой по-настоящему классной погоды. Все эти подарки были как глоток свежего воздуха после череды циклонов, которые своим нашествием портили картину дня в регионе. Только вот солнце и ясное небо, как оказалось, явление недолговечное. Еще один циклон взял курс на Приморье. И как уже многие успели догадаться, влиять на погоду он начнет уже на этих выходных.

- В субботу ночью атмосферные фронты циклона, сместившегося с Амурской области на Хабаровский край, вызовут в отдельных районах Приморья небольшие и умеренные осадки в виде дождя, на севере со снегом. Во многих районах осадки будут сопровождаться сильным ветром. Температурный фон будет +4 -2 градуса, на востоке -3 -8 градусов, - сообщают синоптики «Примгидромета». - Днем фронтальные разделы уйдут на Японское море, осадки прекратятся. За фронтами придет холодная воздушная масса, день станет прохладнее предыдущего. Максимальная температура +8 +13 градусов, на севере будет холоднее, +2 +7 градусов.

На следующий день, в воскресенье власть над погодой будет в руках у антициклона. В последний выходной день недели осадки уже маловероятны. А вот похолодание сохранится: ночные температуры упадут на 3-5 градусов, почти везде будет наблюдаться небольшой мороз. В горных районах температуры воздуха опустятся до -11 градусов.

Циклон не обделит вниманием и Владивосток. Небольшой дождь ожидается в дальневосточной столице в субботу ночью и утром в воскресенье. Температуры воздуха в выходные дни будут варьироваться в пределах +10+12 градусов. А уже на следующей неделе, по данным специалистов, нас ждет серьезное похолодание.

- В период прохождения циклона на юге края ожидается до 3 миллиметров осадков, а на севере – и того меньше. Стоит отметить, что таких теплых дней, как, например, 1 апреля, мы пока не видим, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – Вся следующая неделя будет достаточно прохладной. Максимальные температуры будут в пределах +10 градусов. Вообще погода в апреле будет разной. В один день может быть тепло, в другой – неожиданно похолодает. Поэтому лучше не торопиться с раздеванием.

Ну что ж, остается надеяться на май, раз апрель сохранит переменчивое настроение марта. Только вот и в мае есть вероятность выпадения осадков в виде снега. Ох уж эта погода.

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