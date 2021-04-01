«Я не мог опорочить честь мундира»: офицер Росгвардии спас 85-летнего слепого дедушку, которого избивали на улице Владивостока

На снимке сам Самир Козырев, спасший слепого дедушку. Фото: управление Росгвардии по Приморскому краю.

«Дедушка кричал, звал на помощь, просил вызвать полицию. Потом я узнал, что он совсем слепой, а тот злоумышленник сломал ему ребро. Я просто не мог пройти мимо. Меня по-другому воспитывали. Я был обязан помочь ему и не опорочить честь мундира».

КАРТИНА МАСЛОМ

Совершенно потрясающая история случилась во Владивостоке в феврале. 28-летний Самир Козырев оказался не просто в нужное время, в нужном месте, но и с нужными человеческими качествами. Увидев на оживленной Магнитогорской улице, как некий мужчина избивает дедушку, он поспешил помочь, а не прошел мимо.

- Я шел утром на службы. Возле светофора увидел картину, как пожилого мужчину избивают, а тот кричит: «Спасите, помогите, вызовите полицию». Тут же подбежал к нему, оттащил нападавшего в сторону, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» капитан Самир Козырев, военнослужащий управления Росгвадии по Приморскому краю. - Тот не сопротивлялся. Был в тот день по форме, скорее всего злодей был напуган, поэтому сбежал. Дедушка упал на проезжую часть. Я бросился к нему, чтобы поднять его, а тот вцепился в меня. Позже мне стало известно, что дедушке 85 лет, и он полностью слепой.

После произошедшего Самир отвел дедушку в контрольно-пропускной пункт краевого Управления Росгвардии, где ему оказали первую помощь и вызвали бригаду врачей. Позже выяснится, что у пожилого мужчины гематомы и перелом ребра. Как рассказал военнослужащий ведомства, дедушка является кандидатом философских наук и автором нескольких книг.

Разумеется, оставлять злодея безнаказанным было нельзя, поэтому в надежде поскорее поймать преступника они поехали в полицию писать заявление.

СУДЬБА ЗЛОДЕЯ ЗЛОДЕЙКА

Верите ли вы в случайное стечение обстоятельств, которые совсем неслучайны? Эта история в очередной раз доказывает, что «земля круглая». Удивительно, но спустя несколько дней Самир увидел на улице Кирова того самого негодяя, который в тот февральский день избил слепого дедушку и сбежал с места преступления. Офицер не растерялся – задержал его и вызвал патрульный наряд вневедомственной охраны. Те оперативно приехали на вызов и отвели 56-летнего злодея в полицию для дальнейшего разбирательства.

- Я ведь просто не мог в этих ситуация поступить иначе и пройти мимо. Меня по-другому воспитывали. Был обязан помочь человеку, не мог опорочить честь мундира. В нашей семье династия офицеров. Папа, сестра, брат и я – мы все офицеры. У меня не было сомнений, куда идти, и вот моей службе уже 12 лет. У меня трое детей: две девочки - пять и три года, и сын – ему только год. Думаю, он тоже пойдет по нашим стопам, - делится своими мыслями Самир.

Самир из династии офицеров. На снимке сам Самир, его отец, брат и сестра. Фото: Предоставлено героем публикации

Военнослужащий признается, что никто из домашних не знает о его поступке. «Да зачем, разве это подвиг» - скромно отвечает Самир. Вместе с тем, жители Приморья уверены, что о таких поступках необходимо говорить, ведь своих героев нужно знать в лицо.

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