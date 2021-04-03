Погоней со стрельбой закончились «покатушки» автомойщика из Владивостока по ночному городу

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке сотрудники ГИБДД со стрельбой задерживали пьяного водителя на чужой машине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел минувшей ночью в дальневосточной столице. Как сообщает официальный источник, все случилось, когда водитель авто марки Isuzu Bighorn скрылся с места аварии. Ориентировку незамедлительно получили все наружные наряды ДПС.

Через како-то время сотрудники дорожно-патрульной службы заметили очень похожий на разыскиваемый автомобиль и пустились за ним. Через громкоговоритель полицейские потребовали водителя внедорожника остановиться. Однако лихач на иномарке только лишь прибавил газу.

Поняв, что ситуация выходит из под контроля, сотрудники ГАИ даже открыли огонь, чтобы попытаться хоть как-то остепенить нарушителя. Однако попытка успехом не увенчалась.

В районе улицы Сабанеева рулевой «Бигхорна» совершил роковую ошибку – заехал в тупик. Дальше дороги не было, и мужчина решил спасаться бегством, но оказалось, что сотрудники ДПС бегают все же быстрее. Полицейские задержали неудачного беглеца, а тот, в свою очередь, все еще пытался оказать сопротивление. Усмирили пыл горе-водителя наручники. По данным пресс-службы, мужчина находился в сильнейшем алкогольном опьянении.

Сейчас буйный приморец находится под административным арестом на 15 суток. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Чуть позже специалисты установили и личность нарушителя. Им оказался 25-летний житель Ольгинского района. Мужчина работает на автомойке во Владивостоке. Внедорожник, на котором он рассекал во дальневосточной столице, принадлежит одному из клиентов. Об этом рассказал сам беглец. Автомобиль он взял с целью покататься по ночному городу.

Так, в отношении нарушителя теперь составлены протоколы об административных нарушениях. Среди них - выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, невыполнение требования об остановке транспортного средства, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика и непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Кроме того, мужчине грозит и уголовная ответственность за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Сейчас буйный приморец находится под административным арестом на 15 суток. После этого ему предстоит возместить ущерб, нанесенный двум автомобилям – один из них он украл, а со вторым совершил столкновение, с чего и началась вся эпопея с погоней и стрельбой.

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