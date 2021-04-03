В Приморье рухнул мост. Нарушено автомобильное сообщение

Фото: primorye_online

В Приморском крае обрушился мост. Информацию об этом уже подтвердили в официальных источниках.

Инцидент произошел в субботу, 3 апреля, в Красноармейском районе края. Обрушение случилось в селе Лукьяновка. Деревянный мост, связывавший между собой сразу несколько населенных пунктов, буквально сложился, как карточный домик. По предварительной информации, на третьем километре автодороги Лукьяновка – Новополтавка, под мостом, образовался затор льда. Опоры деревянного, далеко не нового моста, не выдержали натиска ледяных глыб, в результате чего обрушились. Вслед за ними в воду канули пролеты деревянного мостового настила.

В настоящее время движение по мосту приостановлено для всех видов транспорта. На место происшествия выезжала глава муниципалитета Наталья Пантелеева. Сейчас проводится заседание комиссии КЧС района по данному происшествию.

По имеющейся информации, никто не пострадал. Местные власти сообщают об альтернативных проездах: Новопокровка – Рощино – Лимонники – Измайлиха – Метеоритное. Однако аборигены к такой альтернативе отнеслись с опаской. Судя по всему, объезд тоже находится в плачевном состоянии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14