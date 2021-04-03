«Аллея коммунизма»: зачем коллекционер из Приморья более 20 лет собирает скульптуры советской эпохи

Увлечение семьи Беловых не из дешевых Фото: Елена АСТАФУРОВА

Необычное увлечение жителя Приморского края стало предметом пристального внимания. Николай Белов, житель села Долины, что в Уссурийском городском округе, вот уже более 20 лет коллекционирует скульптуры советской эпохи.

Началось все с того, что когда-то давно сын привез будущему коллекционеру бюст Ленина. Так он и остался стоять нетронутым. Далее к нему присоединился бюст все того же вождя, только «приехавший» уже из Хабаровска – скульптура привез друг Николая Белова.

- Потом как-то там нашел, тут нашел. Правда, все пришлось покупать, никто просто так не отдавал, – вспоминает приморец.

Так коллекция стала постепенно пополняться бюстами известных личностей. Среди них оказались даже Сталин с Троцким. Помимо них есть и скульптуры пионеров с пионерками, бойцов Великой Отечественной Войны, спортсменов, а также представителей различных профессией ушедшей эпохи.

Чуть позже, когда скульптур советской эпохи стало много, на участке частного дома бывший учитель труда Николай Белов создал целую Аллею коммунизма. Бюсты теперь аккуратно стоят вдоль дороги, которая ведет к скамейке под вокзальным столбом с часами. Циферблат всегда показывает одно и тоже время – 08:00 часов.

К Николаю Белову не раз обращались с просьбой продать экспонаты, но уехать с одним из бюстов так никому еще и не удалось.

-Продать хочу все целиком, по отдельности приезжали, просили продать, но я так не хочу. Думаю, когда приедут все забирать, сердце забьется, и слезы выступят, - поделился переживаниями владелец коллекции.

К слову, самый дорогой экспонат – бюст Иосифа Сталина. Не в смысле нетленной художественной ценности, просто за изваяние пришлось заплатить $400.

На вопрос,- зачем им это надо,- супруги чуть ли не хором отвечают:

- Это память о нашей молодости, урок истории, которую можно потрогать руками, для внуков, и просто для души.

Николай и Антонина Беловы организовали экспозицию под открытым небом с несовременным названием «Аллею коммунизма» Фото: Елена АСТАФУРОВА

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