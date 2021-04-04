«Две спасенные жизни»: сотрудники МЧС вызволили из плена малышей, застрявших в узкой щели между гаражами

Видео: Елена Коликова

Целая спасательная операция развернулась в Приморье. Между двумя гаражами застряли маленькие щенки. Самостоятельно им было уже не выбраться. Тогда на помощь к бедолагам пришли местные жители. Неравнодушные приморцы обратились в Министерство чрезвычайных ситуаций, где им не отказали.

Тишину воскресного выходного нарушил оглушительный лай, переходящий в жалобный и отчаянный писк. Пронзительные звуки исходили от гаражей. Когда одна из жительниц Артема подошла к металлическим конструкциям поближе, то сразу же обнаружила источник шума. Между двух близкорасположенных друг к другу гаражей застряли два щенка. Щель была настолько узкой, что зайти животным туда каким-то образом удалось, а вот вернуться обратно – уже нет. Вполне вероятно, что туда зверят просто кто-то подкинул. Времени разбираться в этом не было: нужно было срочно решать, как вызволить малышей из плена.

- Щель сзади гаражей была чуть побольше, но сверху не было никакого просвета абсолютно. Буквально на ладонь расстояние, дальше сужается еще больше. Поэтому проблематично туда что-то протолкнуть, - рассказывает автор видеоролика.

Тогда местные решили обратиться в МЧС. Спасатели, конечно же, не отказали, и оперативно прибыли на вызов.

В конечном итоге, достать щенков оказалось не так просто даже специалистам. Чтобы вытащить собак, пришлось пилить турбинкой металлическую стену одного из гаражей. Именно из этого отверстия и вылезли напуганные животные.

Видео: Елена Коликова

- 14 пожарно-спасательная часть, 19 пожарно-спасательный отряд МЧС России города Артёма, второй караул, сегодня спасли двух щенков, застрявших между гаражами. Приехали быстро, сориентировались, предприняли все меры для спасения. Выражаем им огромную благодарность! – поделилась жительница Артема с редакцией «Комсомолки».

Оказалось, что в узком пространстве сидели маленькие беспородные щенята. Судя по глазам животных, они здорово испугались. Прижавшись к своим спасителям, бедолаги буквально дрожали, опустив уши.

Куда теперь отправятся животные - пока неизвестно.

Видео: Елена Коликова

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