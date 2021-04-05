Полицейский с лапками: служебный пес Рик поймал след и помог раскрыть преступление в Артеме

Рику всего 4, его карьера только на старте. Фото: ОМВД России по Артему.

Служебный пес Рик и его безупречный нюх помогли раскрыть преступление в Артеме. Хотя на первый и второй взгляд дело было гиблое, а надежда найти подозреваемого – призрачной. Но вот полицейский пес не растерялся и нашел след.

Началось все с заявления в полицию, которое поступило от местного жителя. Мужчина рассказал оперативникам о том, то из его частного дома неизвестный украл электроинструменты. Чтобы раздобыть улики и восполнить полноценную картину произошедшего, на место выехали сотрудники ведомства. Выяснилось, что пока заявитель отсутствовал дома, некто отжал пластиковое окно, зашел внутрь и, увидев в прихожей электроинструменты, унес их с собой.

Больше никаких зацепок, мотивов, личных врагов. К счастью, вместе с оперативниками на месте работал Рик – служебный пес. Он практически сразу уверенно взял след и привел кинолога к подозреваемому, хотя вероятность раскрытия преступления была ничтожно мала.

- По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний сосед заявителя, который пояснил, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Интересно, что подросток уже состоит на учете в полиции за совершение общественно опасного деяния, а также за употребление спиртных напитков. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение электроинструментов. Похищенное изъяли.

Служба Рика началась в декабре прошлого года. Фото: ОМВД России по Артему.

Как сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе полиции Артема, Рику 4 года. Сперва он проходил обучение в Центре кинологической подготовки УМВД России по Приморскому краю на «факультете» общего розыскного профиля. Его направление – имущественные преступления и убийства. После выпуска он поступил на службу. Карьера ищейки началась в декабре 2020 года. Кстати, уже с начала 2021 года Рик способствовал раскрытию трех преступлений. Выходит, что собака – не просто друг человека, но и классный коллега-полицейский.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14