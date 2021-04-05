Сильный ветер и снег с дождем. Синоптики рассказали, какого сюрприза ждать от погоды в Приморье

Погода в Приморье в очередной раз носит неустойчивый характер Фото: Олег ЗОЛОТО

По прогнозам специалистом погода в Приморском крае в ближайшее время. Если первая половина дня понедельника будет относительно теплой и солнечной, то уже ближе к вечеру гребень антициклона начнет перемещаться на восток, а с запада подойдет очередной атмосферный фронт. О погоде в регионе «КП-Владивосток» рассказала глава портала «Примпогода» Марина Парфенова.

– Со вторника над караем начнут перемещаться атмосферные фронты, которые будут задевать Приморский край. На севере возможен дождь с вкраплениями снега, так как в некоторых районах там температура воздуха еще около нулевых значений. На юге края осадков не ожидается, но будет усиление ветра. В южных районах облачно и небольшое понижение температур, – рассказала специалист.

По словам синоптика, во Владивостоке в ближайшие дни снег точно не выпадет, но все неделю будет достаточно сильный ветер. Порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. В середине недели похолодает на 3-5 градусов. Одной из самых холодных станет ночь со среды на четверг, столбики термометров опустятся до -2 °С, а днем воздух прогреется не выше +7 °С. Улучшение погоды ожидается в пятницу, ветер стихнет, должно потеплеть.

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