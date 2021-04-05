«Чувствуем себя королями»: что снимает «Мосфильм» во Владивостоке?

Уникальное географическое расположение приморской столицы сыграло одну из главных ролей при подборе города. Фото: vl.ru.

Во Владивостоке вот уже три недели идут съёмки фильма, в названии которого фигурирует имя приморской столицы. До конца операторских работ осталось ровно столько же. И съёмочная команда в лице продюсера Галины Шадур, режиссёра-постановщика Антона Борматова и сценариста Алексея Бузина, а также исполнители одних из главных ролей актёры Иван Шахназаров и Андрей Грызлов провели пресс-конференцию, посвящённую их работе в Приморье. Корреспондент «КП – Владивосток» выяснил подробности о фильме.

ГОРОД-ПОРТ, ГОРОД-ТУМАН

Владивосток был выбран местом для съёмок новой картины отчасти благодаря французскому фильму 1938 года «Набережная туманов», который служил источником вдохновения. Сценарист Алексей Бузин приоткрыл завесу тайны и объяснил, почему же выбор пал именно на этот город.

– В отличие от Гавра (французский город, где происходят события упомянутого ранее фильма, – прим. ред.), Владивосток более уникальный портовый город, которому открыт весь мир. Эта составляющая очень важна для сценария, – сказал Алексей и пояснил, что уникальное географическое расположение приморской столицы сыграло одну из главных ролей при подборе города.

Выбиралась будущая площадка довольно современным образом: через интернет. Бузин не стал этого скрывать, но данный вариант не разочаровал, а «поразил ещё больше», когда сценарист приехал сюда. Тем более что рельеф города «вносит свои коррективы» в съёмки, и никого это не огорчает. Команда просто учитывает то, что они видят сейчас и предполагали ранее.

Оказывает влияние на творческий процесс и местная погода, которая здесь в тёплое время года имеет свойство меняться от туманов до жары и вновь до прохлады буквально за несколько часов.

– Погода уже вызвала небольшие проблемы, кое-какие сцены мы переснимем, когда погода будет лучше, – отметил режиссёр-постановщик Антон Борматов.

Он добавил, что такая быстрая смена погоды позволяет меняться и атмосфере города, что не может не восхищать.

– Вот солнце, а через час уже туман. Вот мы снимаем в квартире солнечную сцену, а потом полный мрак, туман и ничего не видно за окном. А в ночи уже всё видно хорошо. Фильму, может, это и помешало, но меня это очень радует, потому что это впечатляет и не даёт соскучиться.

ЕСЛИ ФИЛЬМ БУДЕТ ДОСТОИН ВЛАДИВОСТОКА…

В настоящее время будущая кинолента носит рабочее название «Владивосток». Оно может измениться и расшириться, но имя портового города, скорее всего, останется.

– Пока сложно со стопроцентной уверенностью ответить на вопрос о названии, но, думаю, что 99% да, оно останется, – заметила продюсер фильма Галина Шадур в ответ на соответствующий вопрос.

– Название, возможно, будет немного изменено, но слово «Владивосток» – может, оно будет не единственным и к нему прибавятся какие-то другие слова – нужно сохранить, – уточнил Алексей Бузин.

– Если мы посчитаем, что фильм достоин города, то мы решим оставить это название, – высказался Антон Борматов.

От приморской столицы в кинокартине будут не только название и рельеф, но и лица: это и простые горожане, и актёры местных театров.

– Артисты массовых сцен отсюда, – подчеркнул режиссёр. – Непосредственно играют какие-то более значимые роли около 15 артистов из разных местных театров.

По словам Антона, приморские актёры «задействованы в более или менее серьёзных эпизодических ролях», и некоторые уже закончили свою работу.

– Они замечательно себя показывают, я доволен их мастерством и отдачей, – сказал Борматов, добавив, что те, кто на данный момент закончил съёмки, действительно показали себя хорошо, и их труд уже не изменится «ни на монтаже, ни на звучании».

Кстати, в середине марта ажиотаж вызвало то, что «Мосфильм» искал желающих сняться в роли граждан без определённого места жительства. Борматов со всей серьёзностью подошёл к комментированию данной ситуации.

– Если люди хотят сняться и предлагают себя в роли артистов, то это всегда хорошо. Я люблю, когда в кино играют не профессионалы, потому что типаж и образ важнее умения. И если человек, который хочет снятся, чем-то удивителен, то это здорово.

Режиссёр добавил, что отдача местных жителей радует, так как в Москве всем уже в тягость участвовать в съёмках, а «здесь это маленькое приключение для людей».

– В Москве на тебя это давит, а здесь мы работаем свободно и даже немного чувствуем себя королями, потому что видим, что за нами наблюдают. И это здорово: ты можешь работать, зная, что за тобой наблюдают с удивлением, а не осуждением.

Галина Шадур также подчеркнула, что у приморцев «совсем другое отношение» к таким делам: жители и дороги помогают перекрывать, и не пускают пешеходов, если это необходимо.

ВЛАДИВОСТОК МОЖЕТ ПЕРВЫМ УВИДЕТЬ ФИЛЬМ «ВЛАДИВОСТОК»

Многие приморцы довольно ревностно и трепетно относятся к изображению своей столицы в фильмах, снимаемых москвичами. Так, можно вспомнить, как потерпела фиаско дебютная картина, снятая полтора года назад режиссёром из Владивостока. Сюжет оказался провальным, и потому многих жителей дальневосточной столицы огорчило, что это всё проходило именно на фоне их города. Однако стоит добавить, что тогда многие всё же отметили «свежесть» и неизбитость локации.

– Владивосток привлечёт кинематографистов интересной натурой. Тут интересны и архитектурные виды, и природные виды, и смена погоды: туман такой, сякой… Сорок оттенков туманности города! То, что интересно в кино, это изображение, – пояснил Борматов и добавил, что фильм по большей части поражает зрителей своим визуалом.

Съёмочная команда обозначила, что они стараются сделать хорошее кино и показать красивый город.

Владивосток может стать одним из первых, кто увидит премьеру будущего фильма.

– Для нас была бы честь устроить премьерный показ на кинофестивале «Меридианы Тихого», – рассказала Галина Шадур.