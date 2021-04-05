Подпишись на "Комсомолку" со скидкой: в Приморье началась подписная кампания на издания второго полугодия 2021 года

С 5 по 15 апреля Почта России совместно с издательскими домами предоставляет скидки до 30% на газеты и журналы. В акции участвуют 1800 периодических изданий. Оформить подписку на любимую газету «Комсомольская правда» можно со скидкой до 20%.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов.

Подписка онлайн позволяет оформить доставку газет и журналов в подарок близким в любой регион страны или соседям, нуждающимся в поддержке. В онлайн каталоге Почты России на сайте https://podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении издания, участвующие в акции отмечены специальным значком с указанием размера скидки и стоимости издания по акции.

Пожилые люди могут пригласить почтальона на дом, позвонив по телефону: 8-800-1-000-000. Оформление подписки на издания, как и доставка пенсий на дом, осуществляется в дни работы ближайшего почтового отделения. Почтальон подберет нужное издание, в подтверждение оформления подписки предоставит квитанцию об оплате.

Почта России также предлагает принять участие в благотворительной акции «Дерево добра» и оформить подписку на познавательные издания в адрес социального учреждения – детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. Присоединиться к акции можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или в любом почтовом отделении – почтальоны доставят новые выпуски журналов и газет в адрес выбранного социального учреждения.