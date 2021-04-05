Месть мужа. Житель Артема облил горючей смесью дверь и поджег квартиру, в которой прятались его жена и ребенок

Обиженный муж решил так проучить супругу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воскресный день едва не закончился трагедией в Артеме. Причиной тому агрессивно импульсивное поведение 33-летнего местного жителя. Началось все, как утверждают соседи, с семейной ссоры. Мужчина просто повздорил с супругой, причина возникновения конфликта пока неизвестна. В итоге женщина забрала ребенка и нашла убежище в соседской квартире. Решила переждать бурю там. Однако этот шаг лишь усугубил положение. Обиженный муж, по предварительным данным, даже пригрозил благоверной, что подожжет квартиру. Вероятно, тогда его угрозы никто не воспринял всерьез, а вот мужчина был настроен крайне решительно. Сказал – сделал.

Пожар начался почти в полночь, заставив жильцов Кирова, 86 не на шутку испугаться. На место прибыли сотрудники МЧС, чтобы потушить огонь. Оказалось, что горит дверь одной из квартир расположенных на 1 этаже дома.

- В ходе разведки было установлено, что горят: оконные рамы и надворные постройки. В 00.03 пожар был локализован, в 00.22 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пролили свет на обстоятельства случившегося в городской полиции. Там рассказали о том, что сейчас обиженный муж находится в розыске.

- На почве личных неприязненных отношений мужчина облил горючей жидкостью входную дверь на первом этаже, поджег ее и скрылся. Ведутся поиски злоумышленника, - рассказывали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе ОМВД России по Артему. - На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого и его задержание.

К счастью, в результате ЧП никто из людей не пострадал. Однако агрессивному супругу придется объясниться. По результатам проверки, которую проводит полиция, будет принято процессуальное решение.

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