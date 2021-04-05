Ветерану Великой Отечественной войны на 95-летие мэрия Владивостока подарила сертификат на 10 тысяч рублей в супермаркет

Юбилей Василий Васильевич отпраздновал третьего апреля. Фото: администрация Владивостока.

Третьего апреля участник Великой отечественной войны Василий Васильевич Кочубей отпраздновал солидный юбилей – 95 лет. Пятого числа сотрудники администрации Владивостока пришли в гости к ветерану, чтобы поздравить его с прошедшим днем рождения. Мэрия вручила Василию Васильевичу букет цветов и сертификат на 10 тысяч рублей, которым он может воспользоваться в продуктовом супермаркете.

Василий Кочубей родился 3 апреля 1926 года в Запорожье в селе Берестовое. Спустя два месяца после того, как началась война, он вместе с матерью попадает в оккупацию. Василию Васильевичу на тот момент стукнуло всего 15 лет. Семьи, которые представляли колхоз, подвергались гонениям. Кочубеи были в их числе. Немцы тогда перед отступлением забирали всех мужчин и молодых парней. Тогда же колонна попала под обстрел. Василию чудом удалось спастись, потому что он два дня просидел в воронке, а затем смог найти своих и добраться до них.

Уже в 17 лет Василия призывают в Красную Армию, а в сентябре 1943 он становится рядовым и пополняет ряды пехотно-стрелкового полка. Позже он попадет в школу сержантов на Кавказе. Обучение Василий Васильевич окончил в конце того же 43-его в звании младшего сержанта. Затем он принимал участие в подготовке взвода специалистов в школе военного альпинизма и горнолыжного дела для боевых действий в горах и стал инструктором. Победу в 1945 году Василий Васильевич встретил в пехотном училище в Баку.

У Василия Васильевича огромное количество медалей. Фото: администрация Владивостока.

- После войны Василий Кочубей прошел большой военный путь. Сначала было обучение в училище инструментальной разведки, которое он окончил в звании лейтенанта. Затем – служба в Московском военном округе, где он стал начальником штаба полка, - сообщают в пресс-службе администрации Владивостока. - Учился Василий Кочубей в военной академии противовоздушной обороны, получил звание подполковника. После этого служил в войсках ПВО и получил звание полковника. Еще 15 лет Василий Васильевич отдал преподаванию в военной академии, а с 1984-го по 2019 год был начальником штаба гражданской обороны Военно-морского госпиталя ТОФ. Общий трудовой стаж ветерана – более 75 лет.

В послужном списке Василия Васильевича огромное количество наград, среди которых: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, знак «Фронтовик 1941-1945», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и еще 17 юбилейных медалей.

Героическим дедушкой гордится большая дружная семья. У Василия Васильевича двое детей, шесть внуков и шесть правнуков.

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