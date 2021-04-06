Костры в квартирах и автовышки, чтобы поднять мебель на этаж. Новоселы в Приморье в отчаянии готовы вернуть ключи застройщику

Новоселы заявляют о многочисленных нарушениях. Фото: Instagram/artem.news.plus

Жители дома в Артеме по улице 1-ая Рабочая, 29/2, бьют тревогу. Дело в том, что новостройка, торжественно введенная в эксплуатацию после томительных лет ожидания, не просто не оправдала надежды новоселов, а буквально разрушила их иллюзии о беззаботной жизни в ближайшее время. По словам горожан, нарушений оказалось в избытке, люди уверены, что проще полностью закрыть многоэтажку, чтобы устранить все неполадки сразу.

Дом, расположенный в микрорайоне Артема – Угловом, признали проблемным в марте прошлого года. Достраивать 17-этажное здание, работы в котором изрядно затянулись, пришлось с помощью привлечения средств из федерального бюджета и Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморья. Жизнь на объекте закипела и уже в конце 2020 года люди смогли получить заветные ключи от собственного жилья. Однако радость новоселов оказалось мимолетной, в доме, рассчитанном на 149 квартир, обнаружились серьезные недоделки, начиная от неработающего до сих пор лифта, заканчивая проваливающимся асфальтом во дворе.

Дом лишь недавно сдали городу. Фото: Instagram/artem.news.plus

Редакция, приводит текст обращения новоселов, опубликованный на страничке городского паблика artem.news.plus.

– Мы, жители новостроя по улице 1-ая Рабочая, 29/2, который был сдан 16 декабря прошлого года (предыдущий адрес – улица Сахалинская – был строительный, временный). Наша радость была недолгой… Проблем, с которыми мы столкнулись в этом доме, очень и очень много! Начиная с того, что спустя месяц после сдачи дома, то есть с января 2021 года, мы не можем воспользоваться лифтом, так как он не работает. Людям приходится нанимать технику и грузчиков за большие деньги, чтобы поднять строительные материалы до 17 этажа, – начали рассказ обеспокоенные приморцы, подтверждая свои слова кадрами. Сложно себе даже представить, в какую сумму обходится доставка мебели и стройматериалов на верхние этажи.

По утверждению горожан, лифт практически ни одного дня не проработал корректно.

– Жители долго терпели и ждали, когда все-таки найдут время и обратят внимание на наши жалобы... Подрядчики уже ушли в конце марта на Русский остров и им наплевать, как рабочие строили, и какой лифт поставили…Возможно, давно списанный. Его утром ремонтируют, он в обед уже на каком-нибудь этаже стоит сломанный, да еще и двери на лифте сверху сходятся, а в низу треугольники раздвинуты. Вот так он с большим скрипом с декабря 2020 года по сей день не работает, – присоединяются к обсуждению резонансного вопроса в сети другие жильцы проблемной многоэтажки.

Однако, как оказалось, проблема далеко не единственная.

– Асфальтовое полотно вокруг дома стремительно оседает и образуются ямы глубиной до трех метров. Ходить и ездить здесь на транспортном средстве очень опасно. Невооруженным глазом видно, что дом достраивался в авральном режиме, наспех и был принят комиссией с множеством строительных недостатков. Внутри дома стены облезлые, керамогранит в коридорах и лестничных клетках разбитый. Все топорщится, падает и ломается! Зато квитанции от управляющей компании “Континент" уже идут с завидной регулярностью и просто с заоблачными суммами. И это люди еще даже не успели вселиться в свои квартиры! – эмоционально высказываются горожане.

Провалы асфальта абсолютно не радуют новоселов. Фото: Instagram/artem.news.plus

Есть у хозяев и вопросы не только по качеству работ, но и морально-этического плана, а также, связанные с контролем над нанятой рабочей силой.

– Невозможно нормальными словами описать то, что жители многоэтажки однажды увидели в этом доме уже после его официальной сдачи в эксплуатацию. Строители, которые работали на этом объекте, справляли нужду непосредственно в квартирах, и новоселам приходилось после них очищать жилые помещения от фекалий. А еще эти рабочие жгли костры в уже сданных квартирах, готовя себе еду, – негодуют жители Артема.

С праведным гневом тех, кто так долго надеялся получить собственное жилье, теперь предстоит разбираться ответственным инстанциям.

– Нам кажется, что проще закрыть весь дом до устранения всех неполадок, ибо жить в таком новом аварийном жилье просто страшно! К сожалению, наши обращения к губернатору Олегу Кожемяко и в прокуратуру остались без ответа. Мы не хотим выходить на акции протеста, но требуем, чтобы нас услышали! – отмечают в своем обращении местные жители.

Из фасада торчат стройматериалы. Фото: Instagram/artem.news.plus

«КП-Владивосток» уже запросила официальный комментарий у представителя АО «Корпорация развития Приморского края», которая занимается завершением строительства проблемных домов. Ответ обещали подготовить в ближайшее время. Судя из заявления в сети Ольги Сун-жаю – гендиректора корпорации, чтобы решить накопившиеся проблемы, планируется провести собрание с участием подрядчика, УК и общественности. Редакция следит за развитием событий.