Житель Владивостока отправится в тюрьму за нападение на пенсионера, наступившего ему на ногу в автобусе

Всю дорогу агрессивного парня пытались успокоить, но он не унимался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Абсурдных ситуаций в жизни масса. Но зачастую некоторые из них имеют вполне серьезные последствия. 28-летний Павел (все имена изменены – прим.ред.) тому яркое подтверждение. В феврале 2019 года он возвращался домой после работы. Сел в достаточно заполненный автобус, который двигался по маршруту «Гоголя-Емар» и столкнулся с житейской ситуацией. Ему на ногу случайно наступил пенсионер. Виктор Михайлович даже не предполагал, что все это в итоге приведет к конфликту. Двухметровый Павел стал агрессивно высказывать свои претензии пассажиру. Маты, грубые слова и ругань – под такое сопровождение шла поездка. Сам водитель автобуса и остальные люди пытались его угомонить, ведь дело-то пустяковое, не стоило так скандалить. Но Паша продолжал.

Когда все более-менее стихло, и все пассажиры вышли из салона автобуса, Павел решил проследить за Виктором Михайловичем. Парень по дороге продолжал оскорблять пенсионера, высказывая ему свое недовольство. В итоге он обошел его и приблизился к нему вплотную. Лицом к лицу. Виктор Михайлович успел лишь сказать: «Да отстань ты уже от меня», и получил удар ножом в живот.

Пенсионер даже сперва не понял, что случилось. Вероятно, пребывая в состоянии шока, он смог дойти до подъезда своего дома, там он потерял сознание. Соседи подбежали к нему и вызвали скорую помощь. В себя пенсионер только уже в больнице.

Началось расследование. К счастью, Виктор Михайлович хорошо запомнил своего обидчика. Даже вспомнил деталь. Всю дорогу в автобусе он слышал звук щелчка, который доносился от Павла. Потом станет ясно, что это был щелчок складного ножа. Сам же Павел оказался не так прост. Помимо явно необоснованной агрессии, парень уже имел судимость. Притом, по идентичному преступлению. Ему тогда было 18 лет и его приговорили к условному наказанию. Но тогда он не выполнил условия, и наказание ему заменили на реальное лишение свободы. Вышел он из ИК №29 в мае 2016 года. И спустя три года пошел по той же дорожке, но с более тяжкими последствиями.

- Жителя Владивостока осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Суд признал его виновным и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Кристина Сологуб, государственный обвинитель Советского районного суда.

Стоит отметить, что Павел своей вины так и не признал. Он, невзирая на показания свидетелей, утверждает, что пырнул ножом пенсионера кто-то другой. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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