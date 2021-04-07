«Он умер не своей смертью»: тело редкого новорожденного китенка выбросило на берег в Приморье

Тело китенка нашли первого апреля. Фото: Сихотэ-Алинский заповедник.

Первого апреля в окрестностях поселка Терней, а именно в Малой бухте, местные жители нашли труп небольшого кита. Горожане тут же сообщили о тревожной находке сотрудникам Сихотэ-Алинского заповедника. Специалисты незамедлительно прибыли на место, произвели замеры, взяли образцы кожи и мышечных тканей, чтобы сделать генетический анализ, и сняли фото и видео кита.

Это самец, длина его тела 4,7 метра. Фото: Сихотэ-Алинский заповедник.

Сотрудники заповедника обратились к специалистам РАН, которые как раз занимаются изучением морских млекопитающих. После консультации стало ясно, на берег Малой бухты выбросило новорожденного китенка. Это самец, длина его тела 4,7 метра. А принадлежит он к Клюворыловам, подотряду зубатых китов. После предварительного исследования ученые пришли к выводу, пока предположительному, что речь идет о северном плавуне. Другое его название – дальневосточный бутылконос. Как отмечают эксперты, это достаточно редкий и малоизученный вид. Стоит отметить, что он занесен в Красную книгу Приморского края. Вместе с тем, есть еще одна версия. Найденный китенок может относиться к другому виду – малый плавун. К точному выводу ученые придут после проведения генетического анализа.

Ученые относят его к виду - северный плавун. Фото: Сихотэ-Алинский заповедник.

- Сегодня киты, как и многие другие обитатели морей и океанов, испытывают все более возрастающее воздействие человека на морские экосистемы, поскольку антропогенная деятельность в морях Дальнего Востока (интенсивная добыча углеводородов на шельфе, рост рыболовства, усиление грузовых перевозок, загрязнение, связанное с развитием прибрежных территорий) становится источником самых разнообразных факторов, угрожающих выживанию этих млекопитающих, - отмечают сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника. - Вот и наш найденный малыш северного плавуна погиб не своей смертью, а очевидно запутался в оснастке промышленных рыболовецких орудий. Поперек его тела хорошо заметны три светлые борозды – следы от фала или веревки.

Специалисты уверены, он погиб не своей смертью. Фото: Сихотэ-Алинский заповедник.

Сотрудники заповедника крайне обеспокоены тем, что все чаще люди становятся угрозой для таких необыкновенных животных. Так и этот маленький китенок пополнил список жертв, павших от рук человека. Специалисты надеются на то, что в скором будущем будет действовать полный запрет на вылов морских млекопитающих. Резюмируя, представители заповедника поблагодарили жители поселка Терней за сообщение о погибшем китенка. Генетический анализ поможет заполнить проблемы жизни этого малоизученного и таинственного животного.

Очевидно, он запутался в оснастке промышленных рыболовецких орудий. Фото: Сихотэ-Алинский заповедник.

Поперек его тела хорошо заметны три светлые борозды – следы от фала или веревки. Фото: Сихотэ-Алинский заповедник.

СПРАВКА

Северный плавун второй по размеру, после кашалота, зубатый кит. Длина его тела составляет 10,7—12,8 метра, а вес около 8 - 11 тонн. Самки обычно крупнее самцов и могут достигать веса до 11—15 тонн. Морда заканчивается длинным «клювом» (рострумом). Нижняя челюсть длиннее верхней. На каждой стороне нижней челюсти два крупных зуба. Предназначение этих зубов пока неизвестно, самцы, по всей видимости, используют их во время социальных взаимодействий и соперничества. Отсюда многочисленные шрамы, и царапины, которыми покрыта кожа плавуна. Что интересно, все взрослые особи, и самцы, и самки, имеют эту пару зубов. Шрамы тоже есть у обоих полов, хотя у самцов их значительно больше.

Северные плавуны очень социальны и, как правило, встречаются в тесных группах сородичей. Животные в группе обычно синхронно выныривают на поверхность воды для серии продышиваний и затем погружаются на длительное время. Средний размер таких групп 7-10 особей, но временно они могут собираться в группы гораздо большего размера, до 30 – 45 особей. Под водой северный плавун может продержаться более часа и нередко ныряет на глубину более 1 километра.

Питаются плавуны в основном головоногими молюсками и глубоководной рыбой. Держатся обычно в глубоких открытых водах, вдоль подводных хребтов и свалов. В России встречаются во всех дальневосточных морях от Японского до южной части Берингова моря. Их можно встретить в водах Командорских и Курильских островов, а также в Камчатском и Авачинском заливах.

На большом расстоянии плавуна можно принять за малого полосатика из-за схожего по форме и расположению спинного плавника. Однако, у малого полосатика не бывает выраженного фонтана, и эти киты, как правило, встречаются поодиночке, а не большими группами, как плавуны.