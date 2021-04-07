Тень «двойника»: россиянина, который ни разу не был в Приморье, лишили прав из-за тезки из Владивостока

Законопослушного водителя успели лишить прав за проделки тезки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История больше похожа на анекдот. Но все произошедшее – правда. Законопослушная и размеренная жизнь Павла Лобанова – водителя большегруза из Башкортостана, круто изменилась в 2015 году. Тогда он получил постановление об административном правонарушении. Якобы Павла поймали пьяным за рулем. Только не в Уфе, а во Владивостоке. В итоге по решению мирового судьи Фрунзенского судебного района за вождение в состоянии алкогольного опьянения его лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Все бы ничего, но сам Павел Лобанов никогда не был в Приморье. Очевидно, что новость о том, что он лишился прав, а, следовательно, и места работы, свалилась на него как снег на голову. Почти сразу стало ясно, у россиянина есть «двойник», а его «проделки» вносят коррективы в его жизнь.

В итоге выяснилось, что во Владивостоке живет полный тезка Павла Лобанова, совпадают даже отчество и год рождения. Отличия лишь в том, в каком месяце, в какой день они появились на свет и в местах их проживания.

После того, как приморца поймали на Русском острове, его попросили предъявить документы. При себе у «хмельного» водители их не оказалось. Тогда сотрудники ГИБДД пошли искать информацию о мужчине в базе данных – нашли. Это был Павел Лобанов из Башкортостана, которому и пришлось поплатиться за ошибки «двойника».

Прошло шест лет. Лишь в 2021 году удалось добиться справедливости и доказать, что Павел Лобанов – жертва ситуации, в которой он оказался из-за своего тезки.

- Прокурор смог доказать, что мужчина никогда не был на территории Приморья. В частности, не приобретал авиа и железнодорожные билеты. Детализация телефонных номеров свидетельствовала, что все телефонные звонки осуществлялись в часовом поясе Башкортостана, - сообщает Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края. - При этом один из свидетелей пояснил, что фактически собственником автомобиля является он, его знакомый - житель острова Русский взял в пользование машину, через некоторое время хозяину машины позвонили сотрудники ГИБДД и сообщили, что транспортное средство находится на обочине дороги, водитель скрылся.

Постановление суда было отменено, а производство по делу прекращено ввиду отсутствия состава административного правонарушения.

Известно, сам приморец, из-за которого весь сыр-бор, уже в местах не столько отдаленных, отбывает наказание по уголовной статье. По предварительным данным, он сидит в колонии, которая находится в Иркутской области.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14