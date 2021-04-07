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Общество7 апреля 2021 8:10

О технологиях высокоскоростного интернета, развитии коммуникаций и цифровом будущем

Об основных трендах цифровизации, как высокоскоростной интернет попадает в торговые центры и как можно сёрфить по интернету и звонить одновременно, рассказал эксперт МТС на радио «Комсомольская правда»
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Современному человеку сложно представить жизнь без интернета. Практически каждый из нас не успевает утром открыть глаза, первым делом проверяет соцсети, мессенджеры, ленту новостей. И, если раньше для доступа к всемирной паутине обязательно нужен был компьютер, то сейчас «дверь в интернет» фактически у каждого в кармане. Интернет быстро и без особых потрясений полностью перевернул нашу жизнь, а технологии высокоскоростного интернета не стоят на месте и делают нашу жизнь более комфортной и интересной. Об этом на радио «Комсомольская правда» поделился Евгений Косовец, технический директор филиала МТС в Приморском крае.

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