«Холодный ветер с дождем»: Кубай дал прогноз по циклону, который угрожает Приморью

Апрель, кажется, планирует повторять за мартом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На календаре уже апрель, а погода не перестает удивлять своими сюрпризами. Синоптики предупреждали о том, что на Приморье надвигается очередной циклон, который снова подарит жителям региона «долгожданную» порцию осадков. В Примгидромете сообщили, что прогнозы верны. В ближайшее время над Забайкальем начнет зарождаться ярко выраженная тропосферная ложбина. Она и создаст благоприятные условия для развития у поверхности земли атмосферного фронта. Они будут смещаться с запада на восток, и уже 12 апреля направят все усилия для того, чтобы «на свет появился» циклон.

- Далее атмосферный фронт будет проходить Приморский край с запада на восток с умеренным дождем, переходящим 13 апреля в мокрый снег. А циклон выйдет в Японское море и, вдоль побережья Приморья, направится в Татарский пролив и далее в Охотское море. С его прохождением во Владивостоке 12 апреля будет наблюдаться туман, морось и умеренный дождь. А утром 13 апреля, с прохождением холодного фронта, не исключен небольшой мокрый снег, - отмечает Борис Кубай, глава Примгидромета.

Синоптики отмечают, что по мере продвижения циклона на юго-восток, его влияние на погоду Приморья лишь усилится. Поэтому ночью и утром 13 апреля в крае ожидается сильный дождь, а в горной местности – мокрый снег. Стоит отметить, что циклон будет двигаться с большой скоростью, поэтому интенсивные осадки будут кратковременными.

- Со второй половины дня 13 апреля осадки начнут прекращаться с запада на восток. Естественно, что в Приморье станет заметно прохладнее, - говорит Борис Кубай.

Кстати, в середине апреля в Желтом море возникнет новый циклон. Но испортит ли он погоду в Приморье – пока неизвестно.

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