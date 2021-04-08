«Было все в огне, удалось спасти только собаку». В Приморье пожилые супруги погибли в страшном пожаре

Дом выгорел дотла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшная трагедия разыгралась 7 апреля в Надеждинском районе Приморья. В одном из садовых товариществ на глазах у очевидцев сгорел частный дом. Внутри находилась пожилая семья, спасти супругов, к сожалению не удалось. Подробности ЧП в сети рассказали соседи и очевидцы.

Происшествие в селе Вольно-Надеждинское случилось среди бела дня. События развивались настолько стремительно, что окружающие толком не успели среагировать. Дом В СНТ «Рябиновка» в считанные минуты оказался объят огнем. Пламя быстро распространилось, в том числе из-за сильно ветра.

Заметив языки огня, соседи позвонили в пожарную охрану. В ожидании приезда специалистов нашлись смельчаки, рискнувшие собой ради людей в беде. Но, к сожалению, оказалось слишком поздно.

– Мы с другом пытались помочь, но безуспешно. Для меня это личное горе. Спасли только собачку, она была почти без сознания. Очень тяжело после такого. Уже было все в огне, нам не удалось попасть внутрь, – рассказал в сети один из очевидцев.

Как оказалось, парень попросту приехал в гости в Вольно-Надеждинское, а заметив пожар, не смог остаться безучастным. Молодой человек поделился, что до сих пор не отошел после пожара, чувствует себя плохо и морально и физически.

Пожилые люди не смогли самостоятельно покинуть горящий дом. Соседи отзываются о семье исключительно положительно, уверяя, что пенсионеры были крайне добродушными. Сам дом выгорел дотла.

Редакция «КП-Владивосток» приносит искренние соболезнования близким погибших.

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