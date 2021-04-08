«Швыряла на стул, трясла»: полиция проверяет детсад в Приморье, где директор якобы наказала 2-летнюю малышку за громкий плач

Как сообщает мама ребенка, таким образом директор наказывала детей за неугодные эмоции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники полиции начали проведение проверки после информации о том, что малолетнему ребенку в Приморье причинили телесные повреждения. Житель Артема обратился за помощью к оперативникам, так как руководство детского сада применило силу в отношении его дочери 2019 года рождения. Инспекторы ПДН в данный момент занимаются опросом очевидцев, родителей, воспитанников сада и персонала.

- Выдано направление на проведение судебно-медицинского освидетельствования с целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней, - добавила Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, что началось все с поста, который был опубликован в сети другим родителем пострадавшего ребенка. По словам матери, случилось все в понедельник, 5 апреля, когда девочка вернулась домой с царапинами и ссадинами. Оказалось, что это не шалости других воспитанников, а методы воспитания руководства детского сада.

Так выглядят последствия такого инновационного метода воспитания. Фото: instagram/artem.news.plus

- Она применила силу к ребенку из-за того, что он сильно плакал и просился на руки! Она его швыряла на стул, дергала за руки, трясла как какую-то вещь! Дети рассказывали родителям, что она бьет маленьких по попе и по губам, если они начинают громко плакать. При этом воспитатель совершенно не имеет отношения к этому инциденту, ее даже не было в этот день на работе, - пишет обеспокоенный родитель.

Действительно ли в детском саду складывается такая ситуация или все это лишь плод фантазии ребенка, станет известно по результатам проверки, когда будет принято процессуальное решение.

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