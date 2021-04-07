Во Владивостоке презентовали клип в помощь больной девочке

Состоялась презентация первой работы в рамках международного благотворительного проекта "Нас миллионы". Фото: Анжелика Доброжанская

«Нас – миллионы» - крупнейший международный благотворительный проект, объединивший артистов и творческих людей всех возрастов из разных городов и стран мира, направленный на поддержку детей, которые столкнулись с тяжёлыми заболеваниями. Состоялся релиз первой работы проекта – в помощь девятилетней Даше Львовой, имеющей редчайшее онкологическое заболевание, - презентация клипа с её участием.

С помощью артистов и творческих людей России и зарубежья команда проекта сняла музыкальный клип на песню Антона Азарова с Дашей в главной роли.

В кинотеатре «Океан» прошла яркая премьера клипа, вызвавшая бурю эмоций у присутствующих.

«Задача нашего проекта — оказать моральную и информационную поддержку детям и их родителям посредством объединения артистов, творческих людей, инфлюенсеров России и других стран. Мы объединились, чтобы помочь маленькой девочке Даше, но наше движение так разрослось, что мы не остановимся и будем помогать всем, кто нуждается в нашей поддержке! Благодаря проекту еще до выхода клипа о Даше уже узнал благотворительный фонд «Лия» и взял её под опеку!» - поделилась Елена Виноградова, автор проекта и руководитель творческого продюсерского центра «StarKidsVinograd».

Талантливый автор и исполнитель Антон Азаров написал песню «Нас – миллионы!», которая стала настоящим гимном всех неравнодушных. Более 40 артистов из разных городов России и стран участвовали в съёмках клипа в поддержку тяжелобольной девочки. Творческим центром всего проекта стал Владивосток.

Главная героиня проекта – девятилетняя Даша Львова – борется с серьёзной болезнью. В ноябре 2020 года Даше поставили диагноз, который считается редчайшим онкологическим заболеванием: меддулярная карцинома щитовидной железы. Но её желание продолжать жить ярко, творить и непоколебимая мечта выступать на сцене привели её в творческий центр «StarKidsVinograd». Так мы узнали о ней, услышали её. Так она стала символом веры в победу и обретения своего Ангела-хранителя. Даша – очень творческий ребёнок: она играет на фортепиано, поёт, занимается вокалом и актёрским мастерством. Она продолжает идти к своей мечте.

Артисты объединились в международный благотворительный проект "Нас – миллионы", чтобы снять музыкальный клип на авторскую песню Антона Азарова для поддержки всех детей и Даши Львовой. Она наравне с другими артистами приняла участие в съёмках клипа, которые прошли в Израиле (г. Тель-Авив).

«Мы хотим, чтобы Дашина история показала всем, кто сейчас находится в такой же сложной жизненной ситуации, что нужно "жить, несмотря ни на что, жить законам жизни назло". Именно с этих строк начинается наша песня!» - говорит автор песни Антон Азаров.

Но помимо моральной необходима и финансовая поддержка: сейчас проводится сбор средств на дорогостоящее лечение Даши и операцию.

На презентации в поддержку проекта выступили Елена Виноградова, Юлия Алексеева и Илья Иванов, певицы ЛюSea, Eva Star и Антонина Токликишвили, а также Мария Саух, Светлана Горковенко и Владимир Малиновский.

В проекте приняли участие многие артисты и творческие люди из разных городов России, Украины, Израиля, Японии. Проект «Нас – миллионы» получил поддержку из всех уголков нашей страны – Забайкальского и Алтайского края, а также из Самары, Санкт-Петербурга и Москвы.

Международный благотворительный проект «Нас – миллионы!» осуществляется полностью силами творческих и неравнодушных людей, которые на своем примере показывают, что неважно в каком городе и какой стране находится ребенок, если ему нужна своевременная помощь. Творчество и музыка способны творить чудеса!