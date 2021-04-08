«У каждого пожара есть свое имя»: как жители Приморья губят природу, беспощадно сжигая ее земли

Во Владивостоке уже ввели особый противопожарный режим Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРОСЫПАЕМСЯ И ГОРИМ

Весна. Пора не только, когда природа оживает и пробуждается, но и время, когда она беспощадно начинает гореть по вине человека. Уже сейчас во Владивостоке ввели особый противопожарный режим. Это значит, что в дальневосточной столице действует полный запрет на посещение лесов и на проведение там огнеопасных работ. В ближайшее время такие же меры будут применены на всей территории региона.

Сейчас пожарная остановка в крае складывается крайне непростая. Как говорят показатели, горимость территорий значительно выше прошлогодних данных. В крае действуют 4 лесных пожара, один из которых уже локализован. Ежесуточно в крае регистрируют по 12 пожаров.

- За счет средств краевого бюджета удалось увеличить число сотрудников, которых можно задействовать. Сейчас лесные пожары тушат 257 человек, в их числе парашютисты и десантники. Это все не повод расслабляться, - сообщает Константин Степанов, министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья. - В определенных районах, особенно в южных, складывается совсем непростая ситуация. Мы фиксируем до 200 термоточек в сутки.

Всего с начала 2021 года в Приморье потушили 48 лесных пожаров, 22 из которых - это переходы из земельных территорий. Площадь горения в лесу составила 1200 гектаров, а на землях иных территорий - больше 10 000 гектаров.

ЗАДАЧА – ЗАЩИТИТЬ ЛЕС

Ежедневно в сети появляется огромное количество видороликов. Густые столбы дыма, огонь, который стремительно приближается к проезжей части дороги – главные герои фильмов об уничтожении земель. Однако мало кто вспоминает при просмотре таких кадров, что лес горит по вине человека.

- Наша общая задача – защитить леса от пожаров. Поджигатели - это какая-то тупиковая ветвь эволюции. Нужно включать максимально карательный аппарат. К сожалению, у каждого пожара есть свое имя и отчество. Поймать их на месте преступления крайне сложно. Я сам не понимаю, для чего все это делается, отчего такое количество поджогов и чем они мотивированы, - продолжает Константин Степанов. - 80% территории края – это лес. Это наш дом. Мы же у себя дома костры не жжем.

Перед началом сезона власти рассказали, с помощью чего намерены сохранить то, что еще не успело погибнуть по вине любителей шашлыков и костров.

- Техника есть, закупки проведены, контрактация завершается. Гораздо дешевле обнаруживать пожары при помощи беспилотников. Закуплены пять таких. Дальность их полета достигает до 200 километров. Они позволяют не только выявлять, но определять характеристики пожара. Вместе с беспилотниками помогать нам будут и 20 квадрокоптеров. Авиация нам больше нужна для труднодоступных северных территорий, но там нет сложной ситуации с пожарами, - резюмировал министр.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ – ОСОБЫЕ НАКАЗАНИЯ

Совсем скоро такой особый режим будет действовать на всей территории региона. Ни для кого не секрет, что нарушение правил пожарной безопасности после введения такого режима повлечет за собой увеличение размера административных штрафов. Они могут доходит до полумиллиона рублей.

- Существует ошибочное мнение, что выжигание сухой травянистой растительности перед летним сезоном приводит к увеличению плодородности. Исследование показало, что постоянно выжигание травы не приносит никаких результатов. Напротив, почва становится гораздо менее плодородной. Лучше почву удобрять тем же самым перегноем, - говорит Тимофей Рубайло, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления МЧС России по Приморскому краю. - На сегодняшний день у нас 11 человек были застигнуты на месте поджогов. Все они будут привлечены к административной ответственности. В прошлом году удалось привлечь к ответственности порядка 70 таких нарушителей.

Кстати, в прошлом году в Приморье были зафиксированы случаи, когда полыхающие поля угрожали населенным пунктам. Так близко языки пламени подобрались к людям. Чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций, сотрудники МЧС намерены проводить рейдовые мероприятия. По большей части сохранность леса и природы в целом зависит от сознательности горожан и от их личной гражданской позиции. В противном случае нарушителей будет наказывать рублем.

СПРАВКА

Административная ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима:

- для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч.

- для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима – 20-40 тысяч рублей

- для юридических – увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.

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