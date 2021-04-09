Жительница Приморья, спасая собаку, сорвала отлов тигра, который держит в страхе село

В Хасанский район зачастил полосатый хищник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты охотнадзора в Приморье пытаются поймать тигра, который наводит ужас на жителей в Хасанском районе. Вот уже несколько месяцев хищник убивает собак прямо во дворах. Полосатый умело обходит все ловушки, поэтому в этот раз его решили брать на живца. Однако операция оказалась сорвана из-за сердобольной женщины, которая попросту выпустила дворняжку на свободу.

История развернулась в селе Занодворовка, именно сюда зачастил тигр. Местные забили тревогу, еще перед Новым годом. Домашних любимцев стали находить мертвыми во дворах, а на снегу при этом красовались внушительные тигриные следы. Спустя какое-то время хищник пропал, но весной снова вернулся. Специалисты министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края разработали операцию по поимке царя тайги. Но из-за вмешательства сердобольной местной жительницы планы пошли насмарку.

Зверя решили заманить с помощью собаки, ведь именно за ними тигр приходит в Занодворовку. Как рассказали «КП-Владивосток» в пресс-службе правительства края, пса поместили в специальную клетку, защищающую его от возможного нападения хищника, и оставили на улице в качестве приманки. По срабатыванию сигнала специалисты должны были отловить непрошеного гостя. Однако женщина, гуляющая со своими собаками, увидев песика «в беде», тут же выпустила его, рассказав об этом в местном чате в ватсап. Не сложно представить, что вместо похвалы на местную жительницу обрушился шквал негатива от людей, которые устали бояться опасного хищника.

Накануне в Занадворовке снова побывали работники охотнадзора и представители Центра «Тигр». Они пообщались с главой сельского поселения и побеседовали с местными жителями. Как считают специалисты, отлов тигра – дело времени, главное, чтобы профессионалам при этом не мешали.

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