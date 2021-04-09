Ураган на Камчатке 9 апреля 2021: люди снимают фильм-апокалипсис, а ветер срывает крыши, ломает деревья и разбивает стекла

Ураган на Камчатке 9 апреля 2021, в столице отменили занятия в школах. Фото: принтскрин видео.

Ураган обрушился на Камчатку 9 апреля 2021 года. Синоптики предупреждали, непогода не на шутку разгуляется на полуострове. Прогнозы оказались правдивыми. Тихоокеанский циклон начал оказывать свое влияние на погоду в регионе еще в четверг, 8 апреля. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, стихия ударила сперва сильным ветром и умеренными осадками в виде дождя и снега. Например, на юге Усть-Большерецкого и на побережье Елизовского районов скорость ветра достигала 47 метров в секунду, в других муниципалитетах – до 30 метров в секунду. Ураган сопровождался метелью. В столице региона порывы ветра достигали 27 метров в секунду.

Сейчас спасатели занимаются ликвидацией последствий непогоды. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В пятницу, 9 апреля, тихоокеанский циклон продолжил «хозяйничать» в регионе. К списке районов прибавились еще и Усть-Камчатский муниципальный район, и Алеутский муниципальный округ. Там горожане вынуждены бороться с метелью и ветром под 45 метров в секунду.

Последствия от урагана на Камчатке 9 апреля 2021 оказались разрушительными. Ветер сорвал с домов кровлю, повредил фасады зданий, закружил в танце заборы, оборвал провода, поломал деревья и отменил занятия в школах Петропавловска-Камчатского.

- Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации. Ведется непрерывный мониторинг состояния систем ЖКХ, энергетики, автодорог. В случае необходимости, спасателями оказывается адресная помощь населению, - сообщили в «чрезвычайном ведомстве».

Спасатели уже перешли в режим повышенной готовности. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Константин Брызгин, глава Петропавловска-Камчатского, дал поручение создать оперативную группу для устранения последствий циклона. Вместе с тем, ведется мониторинг потенциально опасных мест возникновения ЧС.

- Только за последние сутки от горожан поступило 24 сообщения об обрыве проводов, срыва обшивки зданий, металлических козырьков, упавших деревьев, искрящихся проводах, - отметили в пресс-службе администрации Петропавловска.

Сейчас в городе проводятся ремонтно-восстановительные работы. Сколько еще циклон пробудет в регионе - пока неизвестно. Но основной удар стихия нанесен этой ночью.

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