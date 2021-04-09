На центральной площади Владивостока разрыли котлован. Здесь планируется построить «сухой» фонтан

К осени здесь появится современный фонтан Фото: Сергей БАЛАНОВ

На площади Борцов Революции кипят строительные работы. Привычные для горожан виды разбавили строительная техника и забор, который заботливо устанавливают рабочие. Уже к осени здесь должен появиться «сухой» фонтан. Несмотря на то, что ограждение еще до конца не установлено, уже сейчас понятно, что места для проведения массовых мероприятий останется гораздо меньше.

Во Владивостоке началось строительство фонтана на главной площади города Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Экскаватор разрывает котлован, погрузчики сгребают грунт, после чего перегружают его в грузовик. Рабочие продолжают монтировать забор, к слову, продвигаются довольно быстро. Буквально за сутки практически огородили периметр, – поделился корреспондент «КП-Владивосток», наблюдавший за ходом работ на площади.

Рабочие практически завершили установку забора Фото: Сергей БАЛАНОВ

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, строительные работы планируется закончить в сентябре. По проекту, струи фонтана будут бить на высоту от 0,5 до 1,5 метра, работая в разных режимах. При этом какой-то специальной чащи здесь не будет, вода должна поступать из плоскости покрытия, а при необходимости фонтан можно будет попросту отключить, чтобы использовать все пространство площади. Кстати, саму территорию вокруг тоже ждет обновление. Здесь планируется установить лавочки, высадить деревья и оборудовать видовую площадку.

Здесь готовят площадку для фонтана Фото: Сергей БАЛАНОВ

Однако пока работы только начались, временных неудобств не избежать. Например, 24 апреля на площади было согласовано открытие байкерского сезона. Именно отсюда из года в год стартуют сотни мотоциклистов, а горожане приходят посмотреть на ревущие Kawasaki и легендарные «харлеи». В этом году, судя по всему, мероприятие под вопросом. Запланированы на главной массовой площадке города и такие праздники как Пасха, 1 мая и 9 мая. Информации об отмене народных гуляний пока не поступало. Что касается продовольственных ярмарок, которые обычно проходили на площади летом, торговлю перенесли на Жиугра и Верхнепортовую, также специалисты ведут мониторинг в других районах города, чтобы понять, где еще нужно открыть торговые ряды с продуктами от местных производителей.

Большая часть территории площади уже огорожена Фото: Сергей БАЛАНОВ

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