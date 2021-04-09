Обещанного полвека ждут: как малоимущая семья из Владивостока в ожидании квартиры похоронила двух человек

Выясняем, что мешало властям предоставить жилье 50 лет. Фото: Кристина ГРИН

Прокуратура Приморья начала проверку после обращения жительницы Владивостока о том, что администрация не обеспечила ее жильем. Надзорному ведомству удалось установить, что семья из шести человек стояла на учете на улучшение жилищных условий с 1972 года. В течение 50 лет власти не могли найти подходящую для них по площади квартиру. До этого муниципалитет предоставил им жилплощадь 32 квадратных метра взамен их непригодного жилья. Но что такое 32 квадратных метра для семьи из шести человек. Так женщина обратилась в суд с иском, чтобы возложить на администрацию обязанность предоставить им подходящую по размеру квартиру по договору социального найма. Разумеется, она должна отвечать санитарным и технологическим нормам.

За полвека ожидания многое изменилось. В частности, сократилось количество членов семьи. За это время два человека просто умерли. В связи с этим площадь жилья, которое должны предоставить истцу, уменьшилась до 72 квадратных метров.

- Решением Ленинского районного суда города Владивостока требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокурор проконтролирует его исполнение, - отметила Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края.

Подробности странной ситуации с предоставлением жилья малоимущей семье рассказали в городской администрации. Там уверяют, что приморцы не ждали квартиру 50 лет. Дела обстояли несколько иначе.

- Впервые обязательства по жилищному обеспечению семьи возникли у администрации в 2002 году в связи с изданием постановления, которым квартира общей площадью 25,6 квадратных метров, где проживала семья в составе трех человек, признана непригодной для проживания, - сообщают в пресс-службе администрации Владивостока. - Несмотря на предложенные варианты расселения и не согласившись с площадью предоставления, семья обратилась в Ленинский районный суд, который своим решением указал на обязанность администрации по предоставлению жилья на состав семьи 6 человек не по норме предоставления на каждого члена семьи, а равнозначного по общей площади ранее занимаемому непригодному, то есть не менее 25,6 квадратных метров.

Тогда семья еще не была признана малоимущей, речь шла лишь о помещении, которое непригодно для проживания. В итоге в 2011 году их переселили из непригодного жилья в благоустроенную квартиру общей площадью 32 квадратных метра.

- В 2013 году в связи с признанием семьи малоимущей и принятием на учет нуждающихся в жилых помещениях, по установленным Жилищным кодексом РФ основаниям, у администрации возникли новые обязательства по обеспечению семьи жилым помещением по норме предоставления на каждого члена семьи, - рассказали в мэрии.

В администрации отмечают, что дефицит жилищного фонда позволяет администрации обеспечивать жильем лишь 25-30 малоимущих семей в год. В бюджете города просто нет свободных средств для строительства новых домов для такой категории граждан.

Почему прокуратура насчитала 50 лет, в то время как в мэрии только около 20-ти, не совсем понятно. Каждое ведомство свою позицию основывает на конкретных документах. Однако в мэрии признают, что вмешательство прокуратуры в такие вопросы может сыграть немаловажную роль и ускорить процесс получения жилья нуждающимся через суд. Позиция надзорного ведомства непоколебима – ожидания в полвека неприемлемы.

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