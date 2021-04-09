«Чистой воды мутант»: в Приморье поймали рыбу с «накаченными губами»

Необычный улов вызвал бурный резонанс в сети. Фото: Ирина Самойлова.

«Карась-пекинес», «чистой воды мутант», «слишком гламурный карась», «на мою бывшую похож», «когда пластический хирург – природа» - чего только не выслушала в свой адрес случайно пойманная в центральной части Приморья рыбка. Вытащили ее из реки Илистая. Вид у карася, действительно, необычный. Чего только стоят его губы, которые отвечают всем современным трендам красоты. Разумеется, рыбаки не могли не сфотографировать странного карася. Снимок разлетелся по группам в сети и стал собирать вместе с лайками и десятки комментариев.

Приморцы не только шутили на счет внешнего вида рыбы, но и пытались понять, что могло так кардинально изменить карася, сделав его не похожим на себя.

Вот так выглядит рыба-мутант. Фото: instagram/kupi_prodai25

- «На то и щука в море, чтобы карась не дремал» – не зря же существует такая поговорка. Так вот, скорее всего этот карась получил боевой шрам в схватке со щукой. Рана зажила таким вот необычным образом. Подобные случаи уже были, когда рыбаки вылавливали карасей без хвоста, с поврежденной нижней челюстью и другими, как их называют, «уродствами», - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Владимир Раков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН. – Скорее всего, у этой рыбы нет никаких генетических патологий. Более точно можно было бы сказать при детальном изучении этого карася.

Ученый отметил, что вероятнее всего, карась с «накаченными» губами пригоден для еды. Однако лучше было бы отдать необычный экземпляр научным сотрудникам. Так коллекция могла бы пополнится еже одним «мутантом».

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