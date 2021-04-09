Социальные объекты и развитие спорта: Газпромбанк и правительство Приморья договорились о сотрудничестве

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Во Владивостоке делегация Газпромбанка во главе с первым вице-президентом Романом Пановым провела встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В ходе встречи стороны обсудили детали ранее подписанного соглашения о сотрудничестве и договорились о взаимодействии в финансово-кредитной сфере. Край заинтересован в надежном финансовом партнере для успешного социально-экономического развития и увеличения объемов валового регионального продукта, которым выступает Газпромбанк.

Олег Кожемяко заявил, что Газпромбанк поддерживает проекты не только по газификации Приморского края, но и по целому ряду социально-значимых проектов. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в этом направлении.

«Нам важно переводить промышленные предприятия, общественный, коммунальный транспорт на экологичное газомоторное топливо, продолжать газификацию территорий края, в том числе на условиях государственного частного партнерства», - заявил Олег Кожемяко.

Так, по мнению главы региона, значимым проектом может стать строительство завода СПГ средней тоннажности.

«Благодаря реализации этого проекта мы сможем доставлять сжиженный газ в отдельные районы Приморского края и переводить наши котельные на экономичное и экологичное топливо. Многие котельные края до сих пор еще работают на мазуте и соляре, что весьма затратно», - отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В ходе обсуждения вопросов газификации Приморского края была поднята еще одна важная тема - строительство межпоселковых газораспределительных сетей.

«Программа газификации Приморского края предполагает строительство порядка 900 километров таких сетей. Она реализуется региональным подразделением «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток». Банк выступает финансовым партнером в таких проектах. В Приморском крае рассматривается возможность такого строительства в рамках концессионного соглашения. Сегодня мы это обсудили на встрече с руководством края. Регион полностью разделяет этот подход, что позволит более интенсивно вводить в эксплуатацию газораспределительную инфраструктуру, ускорив срок подачи газа к объектам ЖКХ и энергетики до конечных потребителей. Если базовая схема предполагает газификацию региона до 2035 года, то применение таких финансовых инструментов позволит в 2 раза сократить сроки строительства, - отметил первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.

Он также заявил о готовности предоставить различные финансовые инструменты и цифровые решения для запуска социальных проектов в Приморье.

«Для Газпромбанка Дальний Восток является одним из приоритетных. Приморье – ключевой регион с точки зрения развития всех направлений деятельности банка. На уровне правления банка принято решение об изменении модели операционной деятельности. На Дальнем Востоке в рамках макрорегиона создан филиал Газпромбанка с управляющим как раз во Владивостоке. Это позволяет оптимизировать все наши решения по всем направлениям деятельности, стандартизировать их с точки зрения подхода к работе с ключевыми клиентами. На сегодняшний день банк – один из ведущих в регионе Дальнего Востока. Общий корпоративный кредитный портфель Банка в макрорегионе составляет порядка 290 млрд рублей, по Приморскому краю – около 30 млрд рублей, стоит задача по его дальнейшему наращиванию. Мы обсудили вопросы развития энергетической инфраструктуры, вопросы газоснабжения, развития транспортной инфраструктуры, строительства социальных объектов. При этом банк предлагает полный набор услуг для своих клиентов, в том числе и в сегменте малого и среднего бизнеса», - заявил Роман Панов.

Вовлечение граждан в занятия физкультурой и спортом, по словам губернатора края, является одной из приоритетных задач по повышению качества жизни приморцев. Именно поэтому в ходе встречи стороны рассмотрели вопрос строительства хоккейных площадок на территории края. Олег Кожемяко также пригласил представителей Газпромбанка к сотрудничеству в области строительства объектов здравоохранения, образования, социального назначения, мусоросортировочных комплексов, а также участков международных транспортных коридоров. Руководство региона также заинтересовало субсидирование процентной банковской ставки на инженерную инфраструктуру или в целом на возведение социального объекта.

«Безусловно, банк – надежный финансовый партнер и заинтересован в реализации этих инвестиционных проектов. Разработаны универсальные цифровые продукты, которые очень удобны для клиентов банка и позволяют использовать весь спектр доступных финансовых инструментов. Перед нашим региональным подразделением стоит задача в доведении этих продуктов до наших клиентов и возможности расширения клиентской базы для того, чтобы услуги банка и финансовые возможности были более доступны как для предприятий малого и среднего бизнеса, так и для физических лиц», - добавил Роман Панов.