Владивостокцев шокировали выставкой с участием обнаженных людей

По задумке организаторов, выставка должна была обнажить не столько людей, сколько социально-значимые вопросы. Скрин из видео: экипажи ДПС

В минувшую пятницу, 9 апреля, на территории гастро-барного пространства в центре Владивостока прошла, мягко говоря, скандальная фотовыставка. Ее название - "Первые лица. ЯМЫЛюди", режиссер проекта - Павел Компан.

По задумке организаторов, выставка должна была обнажить социально-значимые вопросы, такие как: буллинг, насилие, моральное и физическое давление на человека. На территории гастро-бара авторы представляли свои работы, главными героями которых стали яркие персоны Дальнего Востока.

Наиболее шокирующим для местной неискушенной публики стали провокационные перфомансы германского режиссера Виктории Нарахсы с нагими актерами московских театров.

Немного кадров для визуализации:

Режиссер Павел Компан у себя на личной странице кратко прокомментировал скандальность постановок словами: "По-другому до людей не достучаться".

В социальных сетях местные жители вовсю обсуждают прошедшую выставку. Мнения по обычаю поделены. Кто-то говорит о Содоме и Гоморре, кто-то восхищен смелостью приезжих гостей.